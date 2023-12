Camilo García, analista de contenido, renuncia a su cargo en Presidencia

A través de sus redes sociales, Camilo García, conocido en el mundo digital como @hyperconectado, presentó su carta de renuncia como contratista de la oficina de comunicaciones de la Casa de Nariño. García pasó a ser conocido debido a su choque con la representante Catherine Juvinao, que lo llevó a ser señalado de supuestamente perfilar medios de comunicación.



(Puede ver: ‘Colombia tiene un sistema educativo que ha fracasado’: Gustavo Petro tras pruebas Pisa)

"He pasado mi carta de renuncia a la Secretaria de Comunicaciones Presidencia. Agradezco a Gustavo Petro y a Carlos Ramón González y a las personas que consideraron que podría aportar en la comprensión de la desinformación en Colombia", dijo el experto al presentar anunciar su renuncia al cargo que ostentaba desde mitad de año.



García pasó del reconocimiento en redes sociales al mediático debido a su choque con la representante de la Alianza Verde, Catherine Juvinao. En su cuenta de Twitter, García dijo que Juvinao supuestamente filtró un video y se puso de acuerdo con periodistas que cubren el trámite de la reforma de la salud. "El periodista publica lo que 'le filtra' el senador que sabe muy bien como manipular el triste estándar de calidad de cierta parte del periodismo colombiano. Así ha funcionado por años", fue una de las aseveraciones de García.



En respuesta, Juvinao dijo: "Este señor que trabaja para la Presidencia, para Gustavo Petro, difundió ayer información falsa sobre mí basado en una bodega, sin ningún método de verificación". También anunció que presentaría una queja disciplinaria ante el Dapre. Luego, distintos sectores señalaron que el experto supuestamente estaba perfilando medios de comunicación.



(Además: Cathy Juvinao señala a asesor de Presidencia de difundir información falsa sobre ella)



En entrevista con EL TIEMPO, García dijo que había corregido los señalamientos en contra de Juvinao: "Inicialmente sí hice un trino donde habría la posibilidad de que ella sabía. Un minuto después aclaré que la señora Juvinao no tenía nada que ver con este video, ni que lo habían distribuido, ni que lo había grabado. No me explico por qué me acusa de hacer una conspiración cuando la conclusión del hilo, si usted lo lee, es que no fue grabado por periodistas, sino distribuido por una persona del Centro Democrático".



En ese mismo diálogo periodístico, García dice que su contrato con Presidencia es para hacer una investigación "para que se pueda dimensionar la desinformación que ocurre en este país".



"No creo contenidos, no soy vocero del Gobierno. Hago una investigación enmarcada en tres aspectos teóricos: uno se llama ‘disinformation’ y otro sobre las normas que se incumplen en Colombia en las plataformas digitales. Creé una metodología para investigar", aseguró.



A su salida de Casa de Nariño, García anunció que la investigación que venía realizando tiene avances del 40 por ciento y que toda la información quedó en un servidor del Dapre. "Quien quiera seguir la investigación lo puede hacer porque quedó documentado todo", dijo el ahora excontratista.