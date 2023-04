Al menos dos propuestas que cambian las reglas de juego en los procesos de venta de tierras de particulares para la reforma rural y que han aparecido en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo que entra a su recta final en el Congreso esta semana obligaron al presidente Gustavo Petro a salir a negar públicamente que su gobierno esté promoviendo una ‘expropiación exprés’ en el campo colombiano.



(Además: ¿Será Luis Fernando Velasco el caballo de Troya de Petro en el Partido Liberal?).

Este martes, en su duro discurso en Zarzal (Valle), Petro se quejó de que las comisiones terceras hubieran “cercenado” la posibilidad de que su Gobierno cumpla con la entrega de tierras para campesinos que no la tienen, pactada en el Acuerdo de La Habana.



Aunque el mandatario habló de la eliminación de un artículo en el PND, en realidad se refería a que no se incluyó proposición que esta semana llegó de la mano de la Agencia Nacional de Tierras y que en esencia agiliza los tiempos para que el Estado pueda hacerse a tierras productivas, incluso cuando el propietario no está de acuerdo con la venta o con las condiciones de la misma. En la legislación colombiana esa figura ya existe desde hace décadas, pero la propuesta, que la oposición calificó como una expropiación disfrazada, no solo acorta los términos sino que, según varios observadores, limitaría la posibilidad de que la decisión del Gobierno sobre un predio vaya a control de un juez administrativo, como sucede hoy.



La controversia puntual fue por el texto que se refiere a “la venta de predios por motivos de utilidad pública” destinados a la reforma agraria. Esto significa que el Ejecutivo, en caso de que un dueño no quisiera vender su tierra, la podría declarar de utilidad pública y así comprarla, pagándole al propietario lo contemplado en un avalúo catastral.



(Le puede interesar: La polémica por supuesto artículo para expropiación exprés).

Nosotros no queremos expropiar, somos fieles a ese compromiso. Queremos es un fast track para la reforma agraria y cumplir el punto 1 del acuerdo de paz. FACEBOOK

TWITTER

Aunque la propuesta no habla de expropiación propiamente, a muchos sectores les sonó así, sobre todo porque el articulado daría un periodo de 21 días para que las instancias administrativas se pronuncien ante posibles recursos de reposición; caso en el cual se procederá con la venta forzada del bien declarado de “interés público”.



El presidente Gustavo Petro usó su cuenta de Twitter para hablar sobre el tema. En un primer momento señaló que la Ley 160 de 1994 contempla como mecanismo válido la expropiación y que eso lo quieren “corregir”. Luego, recordó el afán que hay para comprar tierras para cumplir el acuerdo de paz. Y también dijo que la controvertida propuesta la decidió no acompañar “hace mucho tiempo”, y que en su reemplazo se estaba impulsando otro texto, de autoría de la representante Tamara Argote y del Ejecutivo, que se centra en los “procesos de compra de tierras por oferta voluntaria”.



Desde Casa de Nariño añadieron que la proposición que estaba rondando en redes sobre la compra de predios de “interés público” no era de origen gubernamental, sino que fue radicada “por un congresista el 20 de marzo, pero nunca fue discutida”.

De igual manera, comentaron: “Nosotros no queremos expropiar, somos fieles a ese compromiso. Queremos es un fast track para la reforma agraria y cumplir el punto 1 del acuerdo de paz”.



La representante Katherine Miranda, presidenta de la Comisión Tercera y una de las que dirigieron la redacción de la ponencia del PND, contradijo lo dicho por el Presidente y aseguró que había recibido del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, la proposición que había generado controversia.



(Siga leyendo: ¿Por qué Gustavo Petro hizo una alocución con un discurso de la semana pasada?).

Facebook Twitter Linkedin

Plan Nacional de Desarrollo entra a su recta final en el Congreso la próxima semana. Foto: EL TIEMPO

“La compra voluntaria de tierras ya está dentro del PND, es el artículo número 55, presentado por la exministra Cecilia López. Sin embargo, lo que está presentando la Agencia Nacional de Tierras es completamente diferente y es una expropiación exprés”, dijo Miranda.



La representante aseguró que se trataba de esta figura puesto que en “un término de 20 días, sin que haya un debido proceso y tampoco se respete el derecho a la defensa, se le puede quitar el predio a una persona mediando la Policía”. Por último, recordó el compromiso del Presidente de “no expropiación” en la campaña.



El director de la ANT respondió: “Nadie va a expropiar, no es cierto. Lo que vamos a hacer es compra de tierras para entregarles a los campesinos que no tienen y corregir lo que hay en la norma, para hacerlo más rápido”. La confusión sobre la propuesta de supuesta “expropiación exprés” la aumentó el director de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas, que entró a la discusión en redes sociales con la tesis de que “mediante venta voluntaria jamás se hará una reforma agraria. Han pasado 15 gobiernos, 62 años desde la Ley 135, y con estos mecanismos no se ha hecho nada. Si un gobierno quiere hacer la reforma, debe ir por la tierra”.



Jorge Iván González, cabeza del Departamento Nacional de Planeación, una de las entidades que se ha hecho cargo del PND, trató de aclarar que en la ponencia no se ha incluido nada en ese sentido. En diálogo con este diario comentó que proposición que avalaron en estos días modifica el artículo 55 de la ponencia, relacionado con la compra voluntaria, y que de ninguna manera se relaciona con la “expropiación exprés”.

A la polémica también se añadió la voz del representante Jorge Bastidas, que es el autor de la primera proposición, Aunque reconoció que el texto es suyo, confirmó que lo hizo de la mano con la Agencia Nacional de Tierras. “Esa se construyó también con Gobierno. La radiqué en primer debate para que cumpliera los requisitos de consecutividad . Se presentó oportunamente en la primera o segunda semana de marzo y no se dio la discusión”.



Bastidas defendió la propuesta, “lo que creo es que hay demasiada bulla”, pues, a su consideración, los “instrumentos de compras de bienes inmuebles por motivo de utilidad social tienen un respaldo constitucional”. También señaló que son usados en reiteradas ocasiones para la construcción de obras públicas y que debería aplicarse en el tema de la reforma agraria, pues con los actuales mecanismos, establecidos en la ley 160 de 1994, los “procesos duran entre 9 a 10 años”. Sin embargo, afirmó que su propuesta no terminó siendo acogida por el Ejecutivo: “Seguramente el Gobierno recogió la propuesta y al final no la vio conveniente”

Juan Sebastián Lombo Delgado

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias