Duque incluye nuevas personas en el equipo de confianza en Palacio

El presidente Iván Duque empezó a retocar su equipo de trabajo en la Casa de Nariño y, de paso, definir otros trascendentales cargos en el manejo del Estado.



Así, los primeros anuncios empezaron a conocerse en la mañana de este martes con la designación oficial del economista Roberto Steiner como nuevo codirector del Banco de la República.

La noticia de Steiner, con estudios doctorales en Columbia University, la dio el propio Jefe del Estado a través de su cuenta de Twitter. “He designado como nuevo codirector del Banco de la República a Roberto Steiner, destacado economista de la Universidad de los Andes, exdirector de Fedesarrollo y exdirector alterno del Fondo Monetario Internacional. También dirigió CEDE de la Universidad de los Andes y fue asesor del BID y Banco Mundial”, escribió.



Steiner, que reemplaza a Juan Pablo Zárate, quien ahora será viceministro de Hacienda, llega a un entidad que conoce a fondo. En su hoja de vida muestra que ha ocupado allí varios cargos; entre ellos, el de director del Departamento de Investigaciones Económicas.

Jaime Amín, Alto Consejero para la Política, quien se iría de embajador en Dubai. Foto: Archivo EL TIEMPO

Igualmente, en el proceso de reestructuración de la Presidencia de la República, se creará la figura de Jefe de Gabinete, que, según le confirmaron a EL TIEMPO, será asumido por María Paula Correa, quien era la secretaria general y privada del Jefe del Estado.



Ella y Duque se conocieron cuando ambos trabajaban en Washington: él en el BID y ella, en el servicio diplomático durante el gobierno de Álvaro Uribe. Luego, ella lo acompañó día a día en la campaña política y al ganar las elecciones recibió su voto de confianza para continuar a su lado.



En condición de jefe de gabinete se convertiría en una de las personas claves en el funcionamiento del Gobierno. La figura es usada en Washington, en donde se le da un valor alto por sus funciones y responsabilidades. De hecho, en los escenarios políticos suele decirse que es la persona más importante en la Casa Blanca después del presidente.

María Paula Correa. Foto: Reynel Ruiz

#Bogotá Me complace designar al doctor Juan Pablo Zárate como nuevo Viceministro de Hacienda, quien se venía desempeñando como codirector del @BancoRepublica. Es una persona de altas calidades académicas, conocedor de las finanzas públicas y la política monetaria del país. pic.twitter.com/Q5JIxQkmme — Iván Duque (@IvanDuque) September 9, 2019

En EE. UU. es imposible acceder a él si este funcionario no le da luz verde. No solo porque le maneja la agenda, decide con quién y cuándo se reúne, sino porque su voz es interpretada como la del mandatario.



En Colombia, el expresidente Juan Manuel Santos usó una figura similar a la que llamó “superministro”. El más notorio fue Néstor Humberto Martínez, que salió de allí para la Fiscalía General de la Nación.



En Colombia, Correa tendría, además, dentro de sus tareas, la estrategia y la dirección política de la Casa de Nariño.



Igualmente, entre los cambios también se anunció la llegada de Alejandro Salas, abogado de la Universidad de La Sabana, y quien se desempeñará como asesor del Presidente en la posición de consejero adjunto para discursos, en reemplazo de Francisco Miranda, quien en los próximos días asumirá como director del diario Portafolio.



El consejero para asuntos políticos, Jaime Amín, ha sido ratificado como embajador en Emiratos Árabes Unidos, beneplácito que se encuentra en curso.



Amín goza de la confianza del mandatario desde cuando Duque era un senador más del Centro Democrático. Amín, junto con otros dirigentes políticos, como el expresidente del Congreso Ernesto Macías, decidió apoyar a Duque cuando la colectividad buscaba su candidato. Le organizó reuniones, lo aconsejó y le abrió espacios en el Atlántico, departamento donde hizo su carrera política. La relación se mantuvo cuando Duque ganó las elecciones y lo llevó a la Casa de Nariño para que tuviera a su cargo la compleja interlocución diaria con los congresistas, en momentos en el que el Presidente decidió que no habría ‘mermelada’.



De otro lado, Víctor Muñoz, consejero para la innovación y transformación digital del Estado, presentó su sorpresiva renuncia al cargo, por motivos personales. Renuncia que le fue aceptada.



POLÍTICA