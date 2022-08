En la tarde de este domingo 7 de agosto, Gustavo Petro Urrego se posicionará como el nuevo presidente de los colombianos. Desde su victoria en la segunda vuelta electoral celebrada el pasado 19 de junio, se han desatado sentimientos encontrados en la ciudadanía, pues hay quienes lo ven como la verdadera opción del cambio y quienes tienen sus profundas reservas en el hacer del mandatario estos próximos cuatro años.



Entre los críticos se encuentra German Vargas Lleras, uno de los líderes del partido Cambio Radical, quien a través de su más reciente columna de opinión para EL TIEMPO, anunció su preocupación en algunas temáticas puntuales que habría propuesto Petro en su campaña, sobre todo en lo que tiene que ver con la reforma tributaria.

“Me preocupa que con la introducción de los nuevos tributos y el incremento de algunas tasas sigamos profundizando nuestra pérdida de competitividad, continúe la salida de capitales y no se consiga atraer nuevas inversiones, ni locales ni foráneas”, manifestó el político.



“ A ello se suma el incremento del gravamen a los dividendos y a las ganancias ocasionales en un 100 por ciento y el desmonte del descuento en el ICA y la creación de nuevos tributos como el propuesto para el sector minero-energético, entre otros”, agregó.



Así mismo, dejó ver sus puntos de vista en lo referente a las propuestas que tiene el Pacto Histórico en torno a la Policía Nacional, pues manifiesta su preocupación por esta institución si posiblemente es retirada del Ministerio de Defensa.



“Los que se relacionan con la Fuerza Pública, y en particular con la Policía Nacional, encabezan mi lista de preocupaciones. ¿Qué, en concreto, se pretende con sacarla del Mindefensa? ¿Cuál será la nueva doctrina para la institución?”, acotó Lleras.



El presidente Petro escogió a Caño Cristales para su imagen oficial. Foto: Cortesía Mauricio Vélez

Cambio Radical no hará parte de la coalición de gobierno

Terminó dando uno de los batacazos de la semana para el gran ‘Acuerdo Nacional’ que pretende realizar el presidente Gustavo Petro, pues Lleras manifestó que el partido Cambio Radical ya habría tomado la decisión de no hacer parte de la coalición de gobierno.



“Cambio Radical, por el contrario, no hará parte del Gobierno y no se compromete de antemano y a ciegas a votar estos proyectos. En general, compartimos las mismas preocupaciones que millones de colombianos y difícil será llegar a acuerdos con posiciones tan antagónicas”.



“Ya iremos viendo si se puede lograr algún consenso, pero tengo el pálpito de que aquí no habrá espacio a ninguna deliberación. Solo amigos incondicionales o contradictores, a quienes me temo tratarán como enemigos de la causa. Vaya acuerdo nacional”, agregó.



Así se vive el ambiente en el centro de Bogotá. Foto: César Melgarejo/ CEET @cesarmelgarejoa

