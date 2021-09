Cambio climático: el reto para las ciudades colombianas

La lucha contra el cambio climático es, tal vez, el principal tema en común para los países del mundo. No es un desafío que se esté presentando en una pequeña región del país sino un reto que ya es una realidad en toda Colombia para lo cual se requiere del trabajo articulado no solo del Gobierno Nacional, sino de los alcaldes y gobernadores, la academia y el sector privado.

Esa fue la principal conclusión del foro ‘Retos y desafíos de las ciudades colombianas para enfrentar los efectos del cambio climático’, organizado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, el periódico EL TIEMPO y la Universidad del Rosario, un espacio desarrollado en Florencia (Caquetá), en el que se compartieron experiencias de la mano de expertos en medio ambiente.



Este encuentro es clave pues, según reveló la directora ejecutiva de Asocapitales, Luz María Zapata, con las conclusiones obtenidas del foro, “se va a producir un documento para entregárselo a los candidatos presidenciales. Vamos a estar hablando todas las problemáticas para poder ver plasmadas estas inquietudes en los candidatos”.



El primer en intervenir formalmente sobre el tema del cambio climático fue el rector del Rosario, Alejandro Cheyne, quien llamó a un “diálogo entre los actores”.



“Este desafío solo se puede enfrentar generando un diálogo entre los actores que conforman las ciudades. Ponemos a disposición nuestra capacidad institucional para hacer proyectos de realidad. Para nosotros es un orgullo cooperar en estos proyectos de alto valor social”, apuntó el rector.



En este mismo sentido se pronunció el alcalde de Montería y presidente de Asocapitales Carlos Ordosgoitia, quien dijo que “nos corresponde hacer lo importante para no tener que hacer lo urgente”.



“Tiene que ser un compromiso de país. Las 32 ciudades capitales concentran el 49 por ciento de la población del país. Tiene que darse una conversación multinivel, desde la academia, desde el gobierno, desde las entidades internacionales y, por supuesto, desde las ciudades capitales”.



Por su parte, el alcalde de Florencia, Luis Ruiz, llegó con una propuesta: la creación de un instituto internacional para conservar el agua, que coordine a los actores interesados en el cambio climático, una idea que caló en los asistentes al foro.

Para el representante a la Cámara del Caquetá Harry González, cualquier propuesta que se haga debe ir de la mano con un llamado al Gobierno Nacional para que cree una política pública sobre el tema.



“Estamos reforestando pero no contamos con el apoyo del Gobierno Nacional, hay un error de política pública, a veces debemos recurrir al Ejército para que nos ayuden en la siembra de árboles. También se debe avanzar en legislación, por ejemplo sacar adelante la norma que prohíbe los plásticos de un solo uso”, apuntó González.

El foro contó con la presencia de expertos en cambio climático, quienes lanzaron una alerta sobre lo que ya está sucediendo con el cambio climático.



“No hay que mirar solo las consecuencias sino de las causas del cambio climático, pues es allí, en los detonantes de este fenómeno donde más trabajo hay que hacer”, dijo Jairo Bárcenas, experto en cambio climático y gestión del PNUD.



Por su parte, Manuel Guzmán, experto en cambio climático de la Universidad del Rosario, dijo que el ser humano “se está jugando la vida”.



“Lo que está en riesgo aquí es la continuidad de la vida sobre el planeta, de la vida humana y de la vida no humana. Es pertinente que sean las ciudades las que convoquen a conversar sobre las crisis que hoy amenazan, las ciudades más que los Estados tienen un papel preponderante en la lucha contra el cambio climático”, aseguró Guzmán.



El foro dejó la necesidad de hacer un llamado a la unidad desde las ciudades, pues como lo aseguró el alcalde de Barranquilla durante el evento, “es importante desde las ciudades exigir cambios a esos grandes actores que tienen que ver con el cambio climático, debemos unirnos para exigir cambios, ese es un proceso difícil, pero en reconocerlo está el primero paso”.



