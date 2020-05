Tazas de café colombiano para los trabajadores esenciales británicos

La empresa colombiana Jaramillo Café, con distribución directa en Reino Unido, donó cerca de 5.500 tazas de café, unos 55 kg para acompañar las labores de los empleados de hospitales, estaciones de policía y bomberos en este país, en medio de la coyuntura del COVID-19. A través de crowdfunding (una red de financiación colectiva), se espera donar otras 7.000 tazas para otras instituciones de trabajadores británicos esenciales.

El ritmo frenético de la lucha contra la pandemia en un centro de atención hospitalaria o de una estación de policía o de bomberos, entre otras instituciones, ha dado como resultado extensas jornadas para que los empleados puedan atender a la ciudadanía.



Con el fin de darles un mensaje de apoyo y un espaldarazo para que continúen sus labores, la compañía colombiana Jaramillo Café, con distribución directa en Reino Unido, decidió donar 55 kg de café colombiano, que son alrededor de 5.500 tazas, a tres instituciones: St. Thomas' Hospital de Londres, uno de los principales hospitales que está atendiendo la emergencia y dentro de sus pacientes tuvo al primer ministro Boris Johnson, recibió 3.000 tazas; Norwich Hospital recibió 2.000 tazas para sus 8.000 empleados, y Lancaster Gate Police Station, recibió 500 tazas.



Mauricio Jaramillo Sales, director de Jaramillo Café en Reino Unido, explica cómo surgió la iniciativa: “Hemos querido poner nuestro granito de arena a toda esta gente que está arriesgando la vida por los otros, aportarles un café que les caliente el espíritu y les impulse en esas duras jornadas, con el inestimable apoyo de ProColombia”. La compañía está presente en este mercado desde hace cinco años y distribuye su producto en cafeterías y tiendas independientes de café.



Asimismo, Jaramillo Café cultiva café desde 1877, gracias a las cinco generaciones que han estado al frente de la empresa, en el Triángulo del Café en Colombia, que, según la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, es el corazón de Colombia, donde la Región Cafetera se expande a 6 paisajes agrícolas, 18 centros urbanos, 47 municipios en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.



Por su parte Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, dijo que “aplaudimos esta muestra de solidaridad empresarial colombiana con un aliado clave como lo es Reino Unido, donde desde ProColombia hemos apoyado esta donación junto con nuestra Embajada en ese país, en el marco de la estrategia de COnectados. Esperamos que estas tazas de café les inyecten toda la energía y ánimo necesario a estos héroes para que puedan seguir sus labores diarias de la mejor manera”.

Donaciones de Café Jaramillo a los trabajadores esenciales de Reino Unido durante la pandemia Foto: Cortesía

Santoro recordó que “Colombia es el principal productor mundial de café suave y cafés especiales, los cuales se destacan por su origen, técnica de plantación y calidades premium. La variedad colombiana es 100 % Arábica, con una mayor acidez y suavidad, mejor calidad de la infusión, olor intenso y menor concentración de cafeína, todo esto lo hace una opción más saludable. Algunas de las variedades de café con las que cuenta nuestro país son orgánico, de origen soluble, liofilizado, tostado y molido”.



Dado el éxito de la primera donación de café, se está ejecutando una segunda fase en la cual la Colombian Business Community in London (un grupo de cerca de 100 colombianos profesionales en la capital inglesa, que se conformó hace dos años con el liderazgo de ProColombia) está liderando un esfuerzo de levantamiento de fondos, que tiene como meta donar 7.000 tazas de café, alrededor de 70 kg.



“Es muy emocionante ver las sonrisas y el cariño de la gente al recibir el producto. Seguiremos adelante con la distribución, pues es una responsabilidad social y de empatía para con estos trabajadores y con el país”, añade Jaramillo.



En tan solo seis días, la plataforma de crowdfunding recaudó el 100 % de la meta y se espera que las donaciones se lleven a cabo en los próximos días. Los grupos de interés que están en primer puesto para estas donaciones son los hospitales de Nightingale, St. George's, King's College y otras estaciones principales de la Policía Metropolitana de Londres.



Vale recordar que Reino Unido hace parte del top 10 de países que más compra café colombiano. En el 2019, ocupó el noveno lugar con US$ 48,4 millones, según cifras del Dane con análisis de ProColombia; en términos de volumen fueron 14,6 millones de kg netos de café. En los primeros meses del 2020, las exportaciones colombianas a Reino Unido fueron de US$ 9,9 millones.



El año pasado, Europa fue el segundo continente, detrás de América, que más importó café colombiano con US$ 678,7 millones, lo cual representó un crecimiento de 3,4% frente al 2018; en volumen, se registraron 222 millones de kg netos de café. En total, Colombia exportó US$ 2.272 millones en el 2019, llegando a 73 destinos con ventas superiores a US$ 10.000; en volumen fueron 750,8 millones de kg netos de café.



POLÍTICA.