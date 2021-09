La apuesta por revivir el viejo cable aéreo entre Manizales y Mariquita

En 1914 se inició entre Manizales y Mariquita, en el Tolima, la construcción de una de las obras de ingeniería más importantes para la región en el siglo XX. Un cable aéreo para unir a las dos ciudades con el propósito de transportar todo el café del eje cafetero hasta el Magdalena Medio a fin de embarcarlo en tren hasta el Caribe para exportarlo.



La obra se ejecutó con aportes de algunos inversionistas ingleses, pero los obreros, venidos de todas partes del país eran colombianos.



A pesar de todas las dificultades que enfrentó no sólo a nivel interno, como la compra de predios, sino a nivel externo como la Primera Guerra Mundial, el 22 de febrero de 1923 fue inaugurado tramo inicial entre Mariquita y la vereda San Diego, primera estación rural. En su momento fue la obra más larga y una de las más ambiciosas de su tipo a nivel internacional. Fue un cable que se extendió a lo largo de las escarpadas montañas de la cordillera central por 72 kilómetros.



Guillermo Giraldo, un historiador de Mariquita, contó que, si bien formalmente el cable funcionó hasta el 68, Ecopetrol fue el último que lo utilizó en el 73 para transportar unos tubos.



Giraldo recordó que el cable estaba integrado a lo largo de su recorrido por 400 torres y la capacidad del sistema era para movilizar 100 toneladas diarias de café.



En su momento era la gran apuesta para enviar a Europa la producción cafetera del interior del país, que en aquel entonces, sin duda era vital para las arcas del Estado. Fue una obra de los ingleses en el norte del Tolima, hasta el punto que en Mariquita todavía hay vestigios de lo que fue la ciudadela real inglesa. Era el sector en donde residían los británicos encargados de dirigir el proyecto.



Pero con el paso del tiempo, con la construcción de vías, con la salida al Pacífico, con el fin de los barcos de vapor por el río Magdalena y con el fin del tren, este cable, con sus canastas que por muchos años transportaron los sacos de café, se acabó.



La base de una de las torres del cable, en Mariquita Foto: Archivo particular

Lo que el hombre dejó abandonado lo tomó el óxido como suyo. El deterioro fue tal que poco a poco las estructuras metálicas se vinieron al piso. Lo poco que quedó fue rematado por chatarra por entidades estatales. De las más de 400 torres metálicas que tuvo el cable solo quedaron unas pocas.



De una de las obras de ingeniería más importantes de la primera mitad del siglo XX en Colombia ahora se podría decir que sólo queda un antiguo muelle en la ciudad de Mariquita, donde el café era descargado.



En Manizales todavía quedan en pie algunas de las torres que se resisten a ser vendidas por kilos.



Mariquita

Un celador pagado por el Invias es el encargado de custodiar la vieja edificación que durante muchos años sirvió como punto de descarga del café en Mariquita. Tal vez para evitar que se convierta en refugio de malhechores, porque es muy poco lo que queda de la gloria que tuvo.



Pero hoy, 100 años después de que la obra se iniciara tanto en Manizales con Mariquita están hablando de volver a ponerla en servicio. Y hay una empresa francesa que le está apostando a que este medio se convierta en una atracción para la región.



“Por ahora solo estamos en unas reuniones de acercamiento, ellos nos han dicho que lo primero que hay que hacer es un estudio de prefactibilidad para poder comenzar a andar el proyecto”, dijo el Alcalde De Mariquita.



Pero en esto no solo está la alcaldía sino que está la gobernación del Tolima, la de Caldas, varias cámaras de comercio y varios municipios. Están ambientando el tema para recibir el cable.



Incluso la Rap del Eje Cafetero lo está integrando a su plan estratégico regional, que congrega a Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima. Quiere que esta iniciativa quede entre los instrumentos de planeación para los cuatro departamentos.



El costo estimado del proyecto es de 1,6 billones de pesos, pero el valor final lo dará el estudio de prefactibilidad.

Hicieron sus evaluaciones y dieron un valor de 4 millones de dólares por kilómetro, y solo entre Manizales y Las Brisas hay 17 kilómetros lineale FACEBOOK

La idea es que esto se maneje con dineros públicos y privados, es decir que sea un proyecto de movilidad social, no una empresa que sólo se dedique a generar rendimientos económicos.



Se está planteando que se haga un tramo con una parada entre La Esperanza y el Parque de Los Nevados o que se haga un tramo de Mariquita a Fresno, como una primera fase. Pero hasta ahora todos son propuestas.



Juan Pablo Arbeláez, gerente del Geoparque Volcán del Ruiz, que aspira hacer parte de la red mundial de Geoparques de la Unesco en 2023, señaló que una comisión del grupo francés MND estuvo en la región y manifestó su interés en pensar un proyecto a futuro.



“Hicieron sus evaluaciones y dieron un valor de 4 millones de dólares por kilómetro, y solo entre Manizales y Las Brisas hay 17 kilómetros lineales. En este momento estamos haciendo cuentas a ver si el proyecto es rentable y si la cantidad de visitantes podría garantizar sostenibilidad”, dijo Juan Pablo Arbeláez, gerente del Geoparque Volcán del Ruiz.



Retomar este modo de transporte del que aún queda huella en Manizales, donde su imponente ‘torre del cable’ y la sede de la Universidad Nacional en el mismo sector son el legado de todo lo que un día fue, emocionan a muchos. Por ejemplo, este proyecto ya quedó incluido en el Plan Estratégico Regional Tolima 2050.



“Si será real, no lo podríamos decir ahora, lo que sí es cierto es que potenciaría mucho el turismo sostenible en esta región. Sería muy emocionante poder ver los nevados y las lagunas desde lo alto; además lo hemos pensado también como un medio de transporte para nuestros campesinos”, apuntó Arbeláez.



Este proyecto, que nació del deseo de vincular a los 20 municipios que conforman el Geoparque Volcán del Ruiz, que es muy diferente al Nevado del Ruiz como macizo volcánico, es apenas un sueño, que solo los saldos a favor entre inversión, beneficio e ingresos podrían darle vuelo.



Según el Invías, se logró evidenciar la ubicación de cuatro cédulas catastrales que corresponden a predios de estaciones que no son propiedad de la entidad, sino que corresponden al municipio o del Instituto de Financiamiento y Promoción de Manizales.



Agregó que las torres entre estación y estación están sobre andenes de vías a cargo del municipio, que hacen parte del espacio público.



El Invías asegura que no le fueron entregadas las torres del cable aéreo. El instituto señala que solamente tuvo la propiedad de las Bodegas del Antiguo Cable Aéreo que llegaba a la ciudad tolimense.



Aquí funcionaron las viejas bodegas del cable aéreo en Mariquita Foto: Archivo particular

Mientras tanto en Mariquita siguen con la expectativa de volver a tener el cable aéreo.



Por ahora solo hay unas cuantas bases de concreto con una placa que indica que allí alguna vez estuvieron unas torres con unos cables por los que se movió una parte importante de la economía nacional.