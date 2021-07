A partir de este martes, cadena perpetua sería una realidad

Luego de varios años de intentos fallidos y de la aprobación de un acto legislativo y un proyecto de ley en el Congreso, finalmente este martes la cadena perpetua para violadores de niños será una realidad en Colombia.



Para este martes está prevista la sanción de la iniciativa que regula todos los aspectos alrededor de la pena, la cual se comenzará a aplicar con la firma presidencial.



El presidente Iván Duque confirmó ayer la noticia de la sanción del proyecto de ley y habló de la importancia de la nueva norma.



“Esta es una ley muy importante porque, primero, desarrolla el acto legislativo que fue aprobado por el Congreso y también es una herramienta muy importante para luchar contra los abusadores y violadores de niños”, afirmó el mandatario en Blu Radio.



El jefe de Estado también resaltó la existencia de otras normas para luchar contra estas conductas y dijo: “Logramos sacar adelante la ley que hace imprescriptibles esos delitos y la que le pone fin al castigo físico”.

“Con esto lo que queremos es que podamos ser implacables con los violadores y asesinos de niños, que no veamos más casos de pederastia en sectores religiosos, que no veamos más abusos en los hogares ni en ningún tipo de institución educativa”, aseguró.



Y volvió a referirse al caso del supuesto abusador en una institución educativa de Medellín. “Solamente les cabe el epíteto de bestias malnacidas”, dijo.

Aplicación

Entre las reglas que entrarán en vigor hoy para hacer efectiva la cadena perpetua a los violadores de niños están que la sanción se aplicará solo en algunos casos, no en todos.



Para ello se deben reunir una serie de agravantes en la comisión del delito.

Adicionalmente, la perpetuidad en la pena no se aplicará a menores de edad y se podrá hacer una revisión luego de pasados 25 años de cumplida la condena, pero los jueces no podrán otorgar libertades inmediatas.



La posibilidad de imponer esta sanción ha sido polémica en el país ya que algunos sectores consideran que esta no es la solución a las agresiones sexuales contra los niños.

De hecho, el tema está en revisión en la Corte Constitucional, la cual podría tomar decisiones que afecten su desarrollo.



Una de las personas que más lucharon por esta sanción fue la fallecida senadora Gilma Jiménez, quien recogió millones de firmas y tramitó proyectos de ley en el Congreso, pero no lo logró.



Su hija, Yohana Jiménez, retomó sus banderas y pudo sacar adelante ese anhelo de su madre. “Es una realidad que la legislación que tenemos hoy no ha sido suficiente para proteger a los niños y que como sociedad no hemos podido garantizar el respeto de sus derechos”, escribió Yohana en EL TIEMPO.

