Las medidas para garantizar flujo de mercancías desde Buenaventura

El Gobierno Nacional anunció en la tarde de este martes una serie de medidas encaminadas a evitar que la carga se siga congestionando el puerto de Buenaventura por cuenta de los bloqueos que están afectando varias carreteras del país.

El presidente Iván Duque sostuvo una intensa agenda en el principal puerto del país, donde se reunió con sectores de la producción, con el sector portuario, con el de los servicios y con los sectores sociales, entre otros, con el propósito de abordar los problemas que se están viviendo en la ciudad.



Duque dijo que como primera medida "hay un compromiso claro por parte del Gobierno Nacional de asegurar el corredor logístico desde Buenaventura con conexión hacia el centro y el sur del país" con todo el acompañamiento operacional de la Fuerza Pública y de la Fiscalía.



Igualmente anunció que ante la situación que se ha presentado por exceso de carga en muchos de los terminales se puso en marcha un sistema que permite trasladar todo lo que está en ese puerto hacia alguno de los puntos de trasbordo de zonas francas.



El mandatario explicó que esto permitirá que se siga recibiendo carga en el puerto en la medida que también se va a fortaleciendo el corredor logístico, "para que tengamos nuevamente la movilidad en la ciudad".



De todas maneras, Duque recordó que el Gobierno respalda con una póliza que cubre el ciento por ciento de cualquier daño a los vehículos de carga que van a estar en los corredores moviendo y abasteciendo a nuestro país.



"Se va a designar por parte del Gobierno Nacional una persona que coordine todos los procesos logísticos para el restablecimiento de los flujos de carga en el puerto de Buenaventura", dijo Duque.



Para el mandatario, Buenaventura tiene que mantenerse competitiva y en una posición estratégica. "Hemos dicho que se adelantará el dragado de profundidad para mantener competitiva la ciudad Buenaventura sin tener que apelar a peajes para el tránsito de buques y por lo tanto se buscará una solución que no aumente los costos sino que mantenga la competitividad del puerto", dijo Duque.



Durante su intervención el mandatario reiteró que en el país no existe un derecho a bloquear vías ni a afectar a los demás y en ese sentido recordó que lo más importante es restablecer no solamente el flujo de Comercio sino las actividades diarias y cotidianas "para que tengamos reactivación de verdad segura".



