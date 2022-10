Juan Fernández, consejero presidencial en temas de competitividad y relaciones con el sector privado del presidente Gustavo Petro, respondió a los señalamientos que hizo en su cuenta de Twitter el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master.



Fernández aseguró que "es peligroso fomentar lo que no es cierto" y negó que el jefe de Estado esté "liderando ninguna “campaña de desprestigio y estigmatización contra empresas de Colombia”, como lo afirmó Mac Master.



En su respuesta cuestionó también el papel que juega el presidente de la Andi. "¿No será que lo que hace falta es un interlocutor válido en la Andi?", afirmó.



Gustavo Petro y Bruce Mac Máster, en la clausura del Congreso Empresarial de la Andi. Foto: Ricardo Maldonado Rozo. EFE

Previamente, el empresario había publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente: "Es inaudito que un Presidente que se precia de defender a las minorías, el debate democrático y que ha sido víctima de la señalamientos injustos, haya decidido liderar una campaña de desprestigio y estigmatización contra las empresas de Colombia porque criticamos propuestas suyas".

No es la primera vez que Fernández tiene un enfrentamiento en redes con Mac Master. El pasado 15 de octubre dijo: "No es cierto, como usted lo dice, que “para que el gobierno de Gustavo Petro quede contento, tienen que pasar cosas muy malas para el sector económico”. Eso es desinformar, fomentar lo que no es cierto".



Sus palabras hacen mención a las críticas que expresó el presidente de la Andi sobre la reforma tributaria, pues considera que esta no es necesaria en este momento y puede incentivar a algunas empresas a salir del país.



