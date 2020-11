Brecha: lo que ganan una mujer y un hombre con estudio universitario

En Colombia, las mujeres reciben menos salario que los hombres. En 2018, según el Dane recibieron un 12,1 % menos salario que los hombres, o para expresarlo de otra manera, ellas percibieron un 87,9 % de lo que ganaron los hombres.



De este modo, las mujeres ganan menos, aunque tengan el mismo nivel educativo que los hombres. Es decir, los logros educativos de las mujeres colombianas no necesariamente se traducen en una mayor inserción laboral ni en una mejor calidad de los empleos a los que se incorporan, ni en su posibilidad de acceso a los cargos de decisión privada y pública.



De acuerdo con los registros del Ministerio de Educación a nivel profesional de 2001 a 2018, se observa que, en todos los años, el número de mujeres que se gradúa es mayor que el de los hombres.



En 2018 por cada 100 hombres que se graduaron, 127 mujeres lo hicieron. No obstante, las mujeres sin escolaridad perciben un 37,5 % menos salario que los hombres con el mismo nivel educativo y la brecha persiste aún en niveles educativos altos. Las mujeres con estudios universitarios reciben un 18,8 % menos que los hombres con estudios de este nivel.



De este modo, las mujeres invierten tiempo y recursos económicos en su preparación, e incluso, es común que tengan que combinar una fuerte carga de trabajo doméstico y

de cuidados no remunerados con sus actividades de estudio. Aun así, al llegar al

mercado laboral, reciben un pago menor por su trabajo.



Estos son los resultados del libro 'Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia', que lanzó este martes ONU Mujeres, la Consejería Presidencial para la Mujer (CPEM), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).



El libro además advierte que, si bien ha aumentado la inserción de las mujeres al mercado laboral, ellas, además de trabajar una doble jornada, el ingreso laboral promedio mensual de las mujeres cuidadoras y que trabajan es 27 % menor que los hombres que también realizan ambas actividades, además de que en promedio trabajan 2 horas con 10 minutos más que los hombres.



Las mujeres en espacios de poder

Colombia tiene vicepresidenta (Marta Lucía Ramírez), su capital es gobernada por una mujer (Claudia López) y la mitad de sus ministerios son dirigidos por mujeres. De este modo, según el libro, la participación de las mujeres en la toma de decisiones presenta progresos.



En cargos de la administración pública, las mujeres ocupan el 44.7 % de los cargos directivos y el 42.7 % de los cargos de máximo nivel decisorio. Además, se cuenta con un gabinete ministerial paritario, así como un porcentaje de mujeres superior al 40 % en los cargos de libre nombramiento.



No obstante, en los cargos de elección popular aún hay rezago: el 24,5 % de escaños legislativos son ocupados por mujeres y el 19,7 % de los escaños del Congreso son ocupados por mujeres.



Esto se debe a que las mujeres enfrentan barreras importantes en términos de financiación, lugar en la lista, acceso a medios y otros aspectos por los que terminan notablemente subrepresentadas, como es el caso del Congreso, las gobernaciones y las alcaldías.



Por ello, el Congreso ha debatido en la última década al menos cinco reformas político-electorales –tanto constitucionales, como legales– y de reglamentación, que no han concluido en aprobación, y en las cuales se han incorporado recurrentemente medidas para asegurar la aplicación de los principios de paridad, alternancia y universalidad para la plena participación política de las mujeres colombianas.



Incluso, la semana pasada se hundió la reforma política, que contenía una disposición clave que establecía la paridad de género en el Congreso, este lunes las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara aprobaron una propuesta, de los congresistas Ana María Castañeda y César Lorduy, que busca que las listas que presentan los partidos para corporaciones públicas (concejos, asambleas y Congreso) esté constituidas por 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres.



Esto es importante, pues "las mujeres en la política suelen atraer la atención hacia temas como la violencia basada en el género, el diseño de políticas laborales a favor de los derechos de las mujeres y el desarrollo de las familias; la atención a grupos vulnerables o históricamente discriminados, como las poblaciones étnicas; también promueven mayor cooperación entre partidos y una paz más sostenible en la reconstrucción post-acuerdo", advierte el libro.



¿Qué hacer ante ello? Responde Juan Daniel Oviedo, director del Dane

¿Cómo reducir la brecha salarial entre hombre y mujeres?



El 12,1 % de remuneración inferior que reciben las mujeres en relación con los hombres, se hace más profundo cuando hay personas independientes o ocupados informales porque esa brecha se convierte de casi el 30 %. En cuanto a la brecha también por estudio se debe a que la concentración de la población ocupada femenina está en unas actividades económicas que no necesariamente permiten un reconocimiento a esa formación de posgrado que tienen las mujeres.



A pesar de que las mujeres son el 51 % de la población, se vuelve el casi 40% de la población ocupada que está ocupadas en actividades que no necesariamente reconocen el nivel educativo dentro de la estructura salarial.



¿Qué hacer ante ello?



Dos terceras partes tanto de hombres como mujeres del país están de acuerdo en que la mujer es más eficiente haciendo oficio en la casa que el hombre, entonces automáticamente con ese estereotipo se genera un estigma en la formación de las niñas y adolescentes.



Además, en promedio la mujer trabaja 14 horas al día, el hombre 12, pero la mujer tiene que trabajar 7 horas al día en el hogar en promedio, mientras que el hombre solo destina 3 horas al día a esto. Pero si ese trabajo no remunerado se remunerara pesaría el 20% de PIB (Producto Interno Bruto) colombiano, sería más importante que el PIB manufacturero. Pero esta actividad se debe reconocer como una actividad con un valor social muy importante y hay que reducir el tiempo de cuidado, y para ello se requieren políticas públicas.



¿ Cómo está la situación de las mujeres en cargos de poder?



Hay que reconocer ese 44,7% de que los cargos directivos del Estado colombiano estén ocupados por mujeres. Es decir, los escenarios de participación política y de liderzgos en el sector público ha sido un elemento fundamental. Sin embargo, en cuanto a la participación de mujeres en sillas del Congreso o en cargos de elección popular vemos que el país a comienzos de la década pasada hubo un incremento importante de la participación en el Congreso o en cargos de elección popular se ha estancado, e indica a que entendamos lo que hay detrás de estos estereotipos de género, para que resolviéndolos podamos avanzar de forma más signifcativa.

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Instagram: @luisamercado1

Twitter: @LuisaMercadoD