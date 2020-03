'Bogotá no es una isla': Minsalud sobre posible alargue de cuarentena

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, se pronunció sobre el anuncio de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien dijo que se evalúa la posibilidad de alargar hasta junio la cuarentena.

"Me preocupa el planteamiento, porque Bogotá no es un isla, es una ciudad muy importante dentro de un entorno territorial", dijo el jefe de la cartera de salud durante una entrevista en La W Radio.



Además, el ministro Ruíz explicó que "extender el aislamiento per se no es una solución, porque no deja de trasmitirse (el virus). Apenas abran las puertas inmediatamente volveremos a tener el mismo riesgo de contagio".



Agregó que "el aislamiento, fundamentalmente, sirve para prepararnos, para preparar el sistema de salud para que los hospitales puedan responder".



La alcaldesa Claudia López mencionó la posibilidad de extender la cuarentena por tres meses este lunes, en una entrevista en Pregunta Yamid, y según dijo, el alargue de la medida dependería de cuándo haya una vacuna.



Sin embargo, el ministro de Salud señaló que "la vacuna, siendo optimistas, estará entre 12 y 16 meses".



Además, Ruíz llamó a que se coordinen las medidas desde el nivel nacional. "Es a nivel nacional donde se instalan las estrategias y se plantean las soluciones", manifestó el ministro.



El jefe de la cartera de salud también destacó el caso de países como Japón, Corea y Alemania, donde se han establecido protocolos integrales para todos los territorios, y dijo que le preocupa que ocurra como en Estados Unidos, donde las medidas de han tomado por estados​. En el país norteamericano ya se registran más de 3.0000 muertes por el covid-19.





