El Gobierno Nacional dio a conocer que el próximo sábado 12 de noviembre se realizará el primer 'Diálogo Regional Vinculante' de Bogotá. El principal tema que será tratado es la integración entre Bogotá y su región metropolitana.



La invitación a los diálogos la encabeza el Ministerio de Educación, la Consejería Presidencial para las Regiones y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Principalmente, está dirigida a los habitantes de la capital y los municipios aledaños.



(No se pierda: Petro habla del precio del dólar y responde a quienes lo culpan por el alza)

Así como ha sucedido en otras ciudades del país, cada una de las opiniones ciudadanas serán tenidas en cuenta para el Plan Nacional de Desarrollo de este cuatrienio. Y, posteriormente, el 19 de noviembre en la Plaza Núñez, se presentarán las propuestas presentadas por los participantes de este diálogo, en la plenaria de conclusiones que contará con la presencia del presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



Las personas que estén interesadas en poder inscribirse podrán dirigirse al portal web oficial del Departamento Nacional de Planeación, y allí, encontrará un formulario en el que tendrá que suministrar algunos datos personales para completar el proceso.



(También: ¿Se le está enredando la reforma tributaria a Petro? Hay polémica en el Congreso)

El director de Descentralización y Desarrollo Territorial del #DNP @CamiloAcero, convoca a toda la comunidad de Bogotá para que este sábado participe en el Diálogo Regional Vinculante que se llevará a cabo en 7 puntos de la capital, a partir de las 12:00 m. #BogotáTienesLaPalabra pic.twitter.com/suFA3fcpZA — dnp_colombia (@DNP_Colombia) November 10, 2022

“Desde el gobierno del cambio queremos construir una Colombia bajo un sueño colectivo, pero esto se logra con la inclusión y la participación masiva de todos los sectores de la sociedad, por eso, con los Diálogos Regionales estamos llegando a cada subregión a darle la palabra a la gente para que aporten sus ideas, ese es el verdadero cambio cuando el ciudadano interviene en las decisiones centrales", aseguró el consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco.



Según Presidencia, se tiene programado que los participantes dialoguen en mesas temáticas para discutir problemáticas relacionadas con el ordenamiento territorial y paz total, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, transformación energética y justicia ambiental, así como la convergencia social regional, entre otros ejes de la conversación.



(Siga leyendo: Petro reveló que Francia se comprometió a respaldar la reforma agraria)



Igualmente, habrá mesas poblacionales para recibir las propuestas de las mujeres, víctimas, jóvenes, LGTBIQ+, campesinos, indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, raizales, palenqueros, Rrom, personas con discapacidad y gremios/empresarios.

Puntos de diálogo

El Distrito ha dispuesto siete puntos para facilitar el desplazamiento y la participación de los asistentes a las mesas de diálogo, así:



- Grupo 1 – Localidades de Usaquén y Chapinero. Lugar: Colegio Friederich Naumann I.E.D (Avenida Carrera 7a # 171 B – 26)



- Grupo 2 – Localidades de Barrios Unidos/Engativá/Suba. Lugar: Colegio Instituto Técnico Distrital Juan del Corral IED (Carrera 69b #79 a – 42)



- Grupo 3 – Localidades de Kennedy/Bosa/Fontibón. Lugar: Colegio Nacional Nicolás

Esguerra (Calle. 9c #68-52, localidad de Kennedy)



- Grupo 4 – Localidades de San Cristóbal/Rafael Uribe. Lugar: Institución Educativa

Distrital - IED Enrique Olaya Herrera (Carrera 10 No. 31 Sur – 29)



- Grupo 5 – Localidades de Usme/Tunjuelito/Ciudad Bolívar/ Sumapaz. Lugar: Colegio

Marco Fidel Suárez IED – Tunjuelito (Carrera 25 Sur # 52 C – 92)



- Grupo 6 – Localidades de Puente Aranda/Antonio Nariño/Mártires/Teusaquillo. Lugar:

Colegio Distrital Guillermo León Valencia (KR 24 B # 16 - 03 SUR, Barrio Restrepo)



- Grupo 7 – Localidades de Santa Fe/Candelaria. Lugar: Colegio Integrado La Candelaria

IED (Calle 12c No. 1a – 24)

REDACCIÓN POLÍTICA