Clinton dice que leyó novela de García Márquez en clases de derecho

El expresidente estadounidense Bill Clinton, al intervenir este miércoles en la apertura de la sexta versión del Colombia Investment Summit 2020, de ProColombia, no solo contó algunos detalles de su "historia de amor por Colombia", sino que agradeció el trabajo que ha hecho el presidente Iván Duque con los migrantes e invitó a invertir en nuestro país.

Clinton comenzó su intervención diciendo que estaba "muy agradecido con el presidente Duque y con la gente de Colombia, en medio de todo esto (la pandemia), por seguir apoyando a sus vecinos venezolanos".



Y enseguida comenzó a hablar de lo que ha sido su relación con nuestra nación. Dijo que "no es un secreto que he tenido una historia de amor con Colombia que se remonta a mucho antes de visitar el país por primera vez".



Para el exmandatario de los estadounidenses, esto "comenzó cuando yo era un joven estudiante de Derecho y leí Cien Años de Soledad (novela de García Márquez)".



"Estaba tan cautivado que lo leí durante una clase magistral de Derecho Tributario. De hecho, podía obtener una mejor calificación por las novelas de García Márquez que en la clase de Derecho Tributario Americano", dijo Clinton en su charla virtual.

Contó que tras esto su vida fue profundamente enriquecida por la amistad que estableció con Gabo y con muchas otras personas con las que ha trabajado en Colombia.



"Especialmente por los simples encuentros que he tenido, en estos años, con ciudadanos colombianos quienes perseveran y quienes han seguido un largo camino para alcanzar la paz y la prosperidad, porque creen que el futuro de sus hijos vale la pena", dijo el expresidente.



Y su mensaje siguió alrededor de la paz. Dijo que ha tratado de ser un amigo y aliado para la gente en Colombia al promocionar la inversión y el desarrollo económico para que las condiciones fueran las correctas para la paz.



"Desde que dejé la Casa Blanca, he ido a Colombia al menos 10 veces, creo que más, y vi lo que estaba pasando en persona. Me encantaría estar allí ahora", agregó.



El influyente exmandatario también recordó que la ultima vez que estuvo en nuestro país fue en el 2017, para los World Coffee Producers Forum en Medellín. "Si al principio de los años noventa, cuando me convertí en presidente, me hubieran dicho que no mucho tiempo después podría ir a una gran conferencia internacional a Medellín y que estaría caminando y subiendo las escaleras de la Comuna 13, hablando con artistas urbanos y dueños de establecimientos de café o con turistas de todo el mundo, creo que ni siquiera la persona más optimista lo hubiera creído", aseguró.



Agregó que es muy consciente de que todavía hay mucho trabajo por hacer para completar el proceso de reconciliación y reintegración. "Los procesos se han vuelto más complicados por los efectos de la pandemia y de la crisis de Venezuela. Pero no podemos perder nunca de vista el hecho de que Colombia le pertenece a su gente de nuevo", agregó.

Pero Clinton también aprovechó este escenario, en el que había más de mil inversionaistas, para invitarlos a que invirtieran en Colombia.



"Así que mi mensaje de hoy es simple: para todos los que están alrededor del mundo y se preocupan por Colombia y por su futuro, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para asegurar que estas dos crisis sin precedentes no borren los años de trabajo arduo y de progreso que han alcanzado los colombianos. Hemos llegado muy lejos como para permitir que eso pase. Les debemos nuestro apoyo", fue el llamado.



Para el líder estadounidense, una de las mayores oportunidades que deben aprovechar ahora los países de Latinoamérica y del Caribe es buscar inversión en energías renovables.



Y en ese sentido dijo que Colombia está especialmente bien posicionado para hacer la transición a un sistema de energías limpias y renovables, lo cual no solo ayudará contra el cambio climático, sino que creará muchos más empleos.



"Sé que el presidente Duque y su Gobierno están muy comprometidos en expandir la infraestructura de energías renovables en Colombia. Crearon fuertes incentivos para invertir en ese segmento, lo cual ya ha tenido como resultado un incremento de hasta seis veces de la capacidad solar y eólica del país, en solo los dos últimos años", destacó.

Para él, otra gran oportunidad para poner a la gente a trabajar, al mismo tiempo que se fortalece el medioambiente, es la agricultura forestal. En esto señaló que la ubicación de Colombia la hace adecuada para albergar al menos 10 especies de bosques y el gobierno ofrece incentivos para proyectos de reforestación. "Espero que muchos de ustedes aprovechen esta oportunidad", les dijo a los inversionistas.



Clinton también habló del compromiso del gobierno colombiano de sembrar 180 millones de árboles para 2022. "Ya sea que usted represente a una organización bilateral, a una ONG o a una compañía, le invito a que piense en invertir para hacer realidad este proyecto", dijo.



