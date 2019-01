Bieri y otras fichas que se le han caído a Duque por controversias

Juan Pablo Bieri, el hasta este jueves gerente de RTVC, fue el último nombre en salir de la nómina del gobierno de Iván Duque por cuenta de la controversia que generó la filtración de un audio en el que se escuchan los argumentos en los que se fundamentó la salida del aire del programa de televisión 'Los puros criollos' hace un par de meses.

Bieri, sin embargo, no es la única ficha de la actual administración que ha tenido un paso efímero por las entidades públicas, o ni siquiera ha llegado a posesionarse, por cuenta de cuestionamientos de la opinión pública.



Mario Javier Pacheco fue uno de los primeros nombres que estuvo en el ojo del huracán cuando se conoció que podía elegido como director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Sus columnas de opinión en las que criticaba el trabajo del Centro, principalmente porque lo calificaba de ser tendencioso y de estar infiltrado por la guerrilla, lo dejaron por fuera del sonajero.



Las redes sociales fueron escenario de críticas contra esa posible designación y el fustigamiento escaló al punto de que Pacheco no alcanzó siquiera a estar en la lista oficial de aspirantes.

Ocurrió lo mismo con el nombramiento de Claudia Ortiz en la Unidad Nacional de Protección. La abogada comercial que trabajó fuertemente a favor de la campaña de Duque fue seleccionada para dirigir la UNP; sin embargo, su posición frente a los sectores de izquierda, que había expuesto a través de sus redes sociales, terminaron dejándola por fuera.

Ortiz, no obstante, salió bien librada de la crisis pues llegó a la jefatura de la Agencia de Desarrollo Rural, pese a que su hoja de vida estuvo en la palestra cuando expertos insistieron en que no cumplía los requisitos para presidir la entidad.



Por no cumplir la condición de posgrado que exigía el puesto ni tener la acreditación de experiencia requerida, Ortiz presentó una declaración extrajuicio de una notaría con la que sustentó que tenía 13 años de experiencia en temas relacionados con el sector.



Otro nombramiento que se le embolató al Gobierno fue el de Humberto Guatibonza. El general resultó enredado en la investigación por chuzadas ilegales que tiene a cuatro oficiales del Ejército y a una hacker detenidos. Guatibonza sonó como posible director de Inteligencia, la 'CIA' colombiana.

La carta del Gobierno después de la caída de Pacheco para la dirección del Centro de Memoria fue el comunicador Vicente Torrijos. El 22 de noviembre, en un decreto firmado por la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Susana Correa, se nombró a Torrijos como director del CNMH; pero, dos semanas después el comunicador declinó la designación por cuenta del escándalo que suscitó la falta de veracidad en su hoja de vida.

Torrijos también fue señalado de tener un sesgo ideológico que podría afectar su misión dentro de la entidad.



El exgobernador del Valle del Cauca Ubeimar Delgado fue elegido como embajador en Suecia pese a que no cumple con el requisito de ser bilingüe. Los medios hicieron pública la denuncia y la Cancillería respondió que la explicación sobre cómo se subsanaría el requisito se presentaría una vez se hiciera efectivo el nombramiento.



Hoy no se ha confirmado qué pasó con la designación, pero el decreto de nombramiento del exgobernador ya no aparece en la página de Presidencia y Delgado sigue en Colombia.

Otros funcionarios cuestionados

Los nombramientos de Viviane Morales, en la embajada de Francia; y Alejandro Ordóñez, como embajador ante la OEA, también fueron polémicos, pero sus protagonistas lograron sortear la crítica y mantenerse en ellos.



