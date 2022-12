Desde que el presidente Gustavo Petro le pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no comprar más bienestarina porque es "importada y costosa", el debate ha estado a la orden del día.



Aunque la producción de este producto fue asegurada hasta el 2027 por el expresidente Iván Duque, los cambios que propone el Gobierno busca que se privilegie la alimentación de los menores de edad con productos cultivados en Colombia.



El mandatario defiende que "no busca prohibir la bienestarina, sino que se debe fabricar con alimentos colombianos", lo que fue cuestionado por el excandidato presidencial y su excontendor, 'Fico' Gutiérrez.

"Claramente dijiste que no se iba a entregar más bienestarina. Te contradices", criticó Gutiérrez.

Petro no mientas más. Claramente dijiste que no se iba a entregar más bienestarina. Te contradices. Doble personalidad? un día dices una cosas y al otro dices otra.

Improvisas irresponsablemente con la vida de nuestras niñas y niños.

Acá va hilo 🧵

1. La Bienesterina es…..👇🏻 https://t.co/68ym1MyQCj — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 29, 2022

El excandidato también lo señaló de tener una doble personalidad. "Improvisas irresponsablemente con la vida de nuestras niñas y niños", agregó.



Frente a sus declaraciones Petro respondió: "Hermano 'Fico' deje de decir mentiras así sea un día. Nadie va a prohibir la bienestarina, solo que se debe producir con alimentos colombianos. ¿Sabe por qué? Porque aumenta la riqueza nacional y se logra soberanía alimentaria: el camino más eficaz para acabar la desnutrición".

Hermano Fico deje de decir mentiras así sea un día. Nadie va a prohibir la bienestarina, solo que se debe producir con alimentos colombianos. ¿Sabe por qué?



Porque aumenta la riqueza nacional y se logra soberanía alimentaria: el camino más eficaz para acabar la desnutrición https://t.co/DDuHYmLzXN — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 29, 2022

A pesar de la aclaración del mandatario, 'Fico' le siguió arremetiendo su posición sobre la bienestarina. Dijo que este producto es "un complemento nutricional, no un sustituto".



5. Una olla comunitaria (que me gustan) no va a tener el remplazo del hierro, zinc, fosforo, vitamina A, D, b12c ácido fólico, que trae la Bienestarina. Por eso es un complemento Nutricional para nuestras niñas y niños. No es un sustituto. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 29, 2022

"No es cierto que todos los productos son importados. Se importan tres componentes: soya, fécula de maíz y trigo. Otros componentes como leguminosas y leche son producidos en Colombia. Eso sí, aumentemos la producción de soya, maíz y trigo", sentenció el excontendor de Petro en la carrera a la Presidencia.

La petición de 'Fico' a Petro

Después de los cuestionamientos, el líder del movimiento político 'Creemos' le expuso a el Presidente lo importante que es un diálogo sobre este tema con diferentes sectores de oposición.

6. No cree Presidente Petro que sería importante un diálogo con diferentes sectores de oposición? Hablamos cuando usted lo disponga y le doy mis argumentos de muchos temas que me preocupan. Ej: Reforma Salud, Pensiones, Seguridad, Educación, infraestructura…

Creo en el Diálogo — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 29, 2022

"Hablamos cuando usted lo disponga y le doy mis argumentos de muchos temas que me preocupan. Ejemplo: Reforma Salud, Pensiones, Seguridad, Educación, infraestructura…Creo en el Diálogo", enfatizó Gutiérrez.



La visión de Petro sobre la seguridad alimentaria

Además de su idea sobre incentivar la producción nacional, el presidente Petro busca que su programa de ollas comunitarias evolucione. Esta apuesta que fue hecha por el Gobierno en uno de los puntos de la declaratoria de desastre natural por el invierno.

En la primera olla comunitaria de Pinillos, Bolívar. pic.twitter.com/CehPxn7QPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2022

Allí también planteó un nuevo plan de lucha contra el hambre, a largo plazo, mediante la compra de cosechas a los campesinos y la creación de una red de distribución de alimentos a bajo precio.



El programa de nutrición de la primera infancia para que sea eficaz debe pasar del concepto, muy neoliberal, de seguridad alimentaria, que se basa en inportacion de alimentos y grandes contratistas a la soberania alimentaria del territorio donde vive la niñez. https://t.co/NdgOpcds6g — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 28, 2022

El presidente Petro participó de la olla comunitaria en Bolívar. Foto: Presidencia

En ese sentido, el Gobierno busca que este proyecto sea un Sistema Alimentario de Abastecimiento Permanente que beneficiaría a diferentes comunidades y no funcionaría solo para emergencias, sino que se ejecutaría dentro de la estrategia vigente Hambre Cero.



Estas medidas son instauradas en el plan de asistencia humanitaria que lidera la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres​​ (UNGRD), con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de los damnificados en Colombia.









