El representante Heráclito Landinez ha tomado protagonismo en el Pacto Histórico en este primer año legislativo. Es vicepresidente de la comisión Primera y su voz se viene escuchando con más fuerza.



Ante la situación que enfrenta la coalición de Gobierno y el propio Ejecutivo, Landinez habló con EL TIEMPO. En primer lugar, se pronunció sobre la crisis en el círculo interno del presidente Petro y aseveró que deberían salir tanto Sarabia como Benedetti. También se manifestó sobre la situación de las reformas y dio su opinión sobre lo que viene para el próximo semestre, que viene signado por las elecciones.

¿Cómo ve la situación del choque de gabinete entre Laura Sarabia y Armando Benedetti?



Al Pacto Histórico llegamos vertientes políticas de distintos orígenes y tendencias con un enfoque progresista socialdemócrata. El presidente se ha rodeado de esas tendencias. Sin embargo, hemos visto que el presidente le ha tocado salir a defender a dos altos funcionarios, eso no debe ser así en ningún gobierno. Los altos funcionarios deben defender el proyecto político y al Presidente de los ataques de los contradictores. En este caso, la situación particular de estos dos funcionarios está afectando la imagen del Gobierno. Están desviando la conversación de los grandes temas, las reformas, para llevarla a las diferencias entre dos funcionarios. La discusión debería estar centrada en la reforma laboral, reforma de la salud, y reforma pensional y no en las diferencias de la secretaria privada con un embajador. Eso afecta al Gobierno y a la discusión nacional.

¿Cómo los está afectando esta situación como Pacto Histórico?



Creo que afecta las discusiones en el Congreso que estamos liderando. El Pacto Histórico encabeza las reformas con los partidos aliados y esta discusión afecta al Congreso y a nosotros. El proyecto del Gobierno está siendo opacado por esa discusión.

¿Cómo proceder entonces?



Estos dos funcionarios, Sarabia y Benedetti deberían retirarse del Gobierno. Deberían tener la responsabilidad con el Ejecutivo y el Presidente, además de lealtad. También sería un gesto de confianza con los ciudadanos. Enviarían un mensaje de que no van a entorpecer la misión del Gobierno.

Hablando de las reformas, ¿está muy complicado el panorama para los proyectos?



Es un momento de pausa al interior de los partidos, se están reacomodando en sus discusiones internas, como en el partido liberal. Asimismo hay muchos intereses desde la oposición para entorpecer las reformas. Los partidos de la oposición se han salido de las comisiones, han roto el quórum, se ausentan y más para que no se discutan las reformas. Ahí están fallando esos partidos. Las discusiones se deben ganar con argumentos y no con ausentismos. Las reformas deben discutirse en el Congreso, sea para aprobarlas o hundirlas.



Usted habla de la oposición, pero también los antiguos partidos de Gobierno, Liberal y Conservador, no asisten. ¿Es una forma de presionar al Gobierno?



Yo creo que siempre ha existido una relación cercana entre el Ejecutivo y el Congreso. Creo que en estos momentos, por otros temas, la discusión está en otro lado. El Gobierno debe centrarse más en relacionarse con el Congreso. Que los ministerios y equipos estén atentos a las discusiones para fortalecerlas. Hay que fortalecer el acompañamiento, las discusiones y debates. Ese es un llamado que le hace los partidos al Gobierno.

¿Se está equivocando los ministros en el relacionamiento?



Hace falta más presencia desde el Gobierno y más acompañamiento en las discusiones. Creo que las reformas han tenido suficiente trámite afuera, ahora es el momento del Congreso. Esa discusión debe hacerse con los partidos y con los respectivos ministros. Creo que hace falta más acompañamiento y más cercanía para acompañar las reformas.

Hablando de los ministros, ¿cómo ha visto el primer mes de Luis Fernando Velasco?



Creo que el ministro Velasco tiene una buena actitud y toda la experiencia en el Congreso para sacar las reformas adelante. Sin embargo, debido a la complejidad de la agenda legislativa, no ha hecho presencia suficiente en todas las discusiones: sobre todo la laboral, salud y pensional. Creo que ha faltado que esté más en algunas discusiones. Se debe fortalecer u hacer más acompañamiento directo de los congresistas. Se debe defender la posición de lo que quiere el Gobierno para las reformas.

Ya que menciona todas esas reformas, ¿no cree que fue un error abrir tantos frentes en tan poco tiempo y tratar de tramitar todo a la misma vez?



No fue un error porque Gustavo Petro le hizo una propuesta al país y este lo apoyó. En tanto que los tiempos de gobernar son muy cortos y reducidos, por eso el gobierno presentó sus reformas. Si se hubieran demorado más, estaríamos debatiendo las reformas en otros escenarios más complejos. Estamos debatiendo en el año de mayor impulso y miren que aún así no ha sido fácil las reformas porque hay sectores económicos y otros que no están interesados en esos cambios. Eso le mete presión al Congreso. Y vemos que también hay una oposición con la que se tienen puntos de encuentro, cuando normalmente se tienen. Esas posiciones y los cambios de gabinete han generado una complejidad en el Congreso que han imposibilitado la discusión.

¿Eso demuestra que se apresuró el Gobierno en romper la coalición?



No, yo creo que fue una presión de algunos directivos de partidos como César Gaviria, que comenzó a presionar a sus congresistas para votar en contra de las reformas. La mayoría de liberales están con nosotros, pero impidió que su bancada decidiera autonomamente. La discusión de los directivos de 'la U' y conservadores también le puso el freno a las reformas. El Ejecutivo vio que no estaban caminando las reformas y dijo que las cosas no estaban funcionando, que no había coalición. Más que romper la coalición, lo que pasó fue que se estaba desdibujando el papel de los congresistas. Al sacar la discusión de las reformas del Congreso y negociar con las directivas de los partidos, se cometió una grave equivocación. se olvidaron que los que votan y aprueban son los congresistas. Se le dio un papel más importante a los presidentes de los partidos y complicaron el trámite de las reformas.

¿Quiere decir que se debió recurrir al voto a voto desde el principio?



Los congresistas automamente en bancada debieron decidir sus posiciones. Pero, hubo un momento en que la discusión fue entre el Gobierno y los presidentes de los partidos y eso le quitó protagonismo al Congreso en la discusión de las reformas. Eso fue un comportamiento un tanto extraño al trámite natural que debe tener las reformas. Fue un error. Si un partido toma la decisión por solo una persona, creo que no se está acatando el principio de democracia interna de los partidos.



Ustedes anunciaron que van a recurrir a instancias internacionales por las acciones cometidas por la Procuraduría, ¿por qué? ¿Siente una persecución desde ese ente?



Varios congresistas -Alexander López, Maria José Pizarro, y David Racero- tiene investigaciones en la Procuraduría. Otros congresistas han tenido suspensiones, como Álex Flórez. El fallo de la Corte Interamericano en 2020 fue muy claro que una autoridad administrativa no puede cercenar los derechos políticos a elegir y ser elegido. No pueden cercenar los derechos para elegir a alguien. Solo puede quitar los derechos políticos un juez penal. Si la Procuraduría sigue argumentando que es su competencia suspender o inhabilitar a un actor político que tiene el apoyo de los ciudadanos, pues está actuando de forma equivocada, en contra de a sentencia de la Corte interamericana, de la cual Colombia hace parte.

Es un conflicto entre el ordenamiento colombiano y la sentencia del caso Petro, ¿no es un error que el Congreso no se haya apersonado del tema?



En la reforma política estaba contemplado quitarle esa competencia a la Procuraduría. Todo lo que tenga que ver con pérdida de derechos políticos solo se podría por decisión de un juez penal. Sin embargo, la reforma política se retiró. El Gobierno está preparando una reforma que incluirá ese tema. Es muy importante que acatemos la decisión de la Corte Interamericana y hagamos un ajuste al ordenamiento jurídico colombiano.

El fallo es claro, pero, ¿cómo hacer en casos como el de Álex Flórez, donde hay acciones posiblemente censurables?



Para eso están el Consejo de Estado y la Corte Suprema. Pero es que un órgano administrativo no debe hacerlo. Esto es un tema de la rama judicial.

¿Pero eso no dejaría a la Procuraduría sin dientes?



No, porque la Procuraduría tiene más competencias: hace parte del Ministerio Público en los procesos penales de todo el país. También son defensores de los derechos fundamentales y sigue con la potestad disciplinaria sobre más de un millón de funcionarios públicos, solo se estaría excluyendo a los que son elegidos por voto popular.



¿Cómo es el panorama para el Gobierno el próximo semestre en el Congreso?



Yo creo que esto debe servir para reacomodar las fuerzas en el Congreso. Se deben reacomodar las relaciones en el Congreso en lo que tiene que ver sacar adelante las iniciativas del Gobierno para hacer las reformas del cambio. Los partidos aliados tendrán un papel importante. Necesitamos una relación más directa de gobierno con los partidos.

¿No está errando el presidente en ser tan confrontativo con las otras fuerzas políticas?



Cuando se discuten las reformas del Gobierno, el Congreso es el escenario natural. Debemos buscar los puntos comunes y los partidos están dispuestos. El lío es que la armonía del Congreso se rompió. Pero hay voluntad en esos puntos de encuentro. Ahora el éxito es que para lo que viene cómo el Gobierno logra encausar las reformas.

¿Cuánto le va a costar al Gobierno las electorales?



Claro, las elecciones son más importantes para los congresistas. Ahí reside el poder local que será su base para la reelección de ellos. Es un elemento más que va a impactar en las discusiones políticas del Congreso. Hay actitud, pero hace falta mejorar la relación Gobierno-Congreso.

REDACCIÓN POLÍTICA