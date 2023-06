Dentro de los audios revelados que han causado una tormenta política, Benedetti le dice a Laura Sarabia que ella fue escogida por Verónica Alcocer para integrar la cúpula de gobierno y asumir la jefatura del gabinete.



“En lo único que tienes razón, pero tú cabecita chiquitica, como tú eres chiquitica no entiende, es que es verdad, yo no tuve nada que ver, tú no eres cuota mía, yo a ti no te recomendé, tampoco te escogió Petro, te escogió Verónica, y ya sabes por qué”