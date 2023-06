Luego de que salieran a la luz los audios que Armando Benedetti, ex Embajador de Colombia en Venezuela, envío a Laura Sarabia, ex Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, en los que señala duramente al presidente Gustavo Petro y a Sarabia y donde asegura que, con la información que tiene, podría causarle fuertes daños a su administración, funcionarios del Gobierno Petro han salido a defender la reputación del presidente y la credibilidad de su dirección.



Pese a que Benedetti aseguró que estos audios que publicó la Revista Semana fueron manipulados y que las agresiones que se escuchan en ellos no vienen de su parte, el escándalo sigue creciendo y las afirmaciones que se escuchan en los audios toman fuerza, especialmente, sobre la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial.

Es por eso que, funcionarios del Gobierno Nacional han salido a defender al presidente Gustavo Petro y la credibilidad del 'cambio' que han querido promover desde su campaña y sus reformas.



La vicepresidenta Francia Márquez calificó lo que está ocurriendo como un acto de la oposición frente al Gobierno y expresó su firmeza frente al mandatario.



"Era de esperarse que la derecha no se iba a quedar quieta mirando cómo gobernamos en favor del Cambio para Colombia. Toda la vida manipularon y engañaron al pueblo para mantenerse en el poder. Ese es su modus operandi, así han funcionado siempre. Presidente Gustavo Petro estamos firmes con usted y con Colombia, he tenido la oportunidad de ver durante estos meses de gobierno cómo todas sus acciones se enfocan con honestidad y trasparencia en la justicia social, la Paz y el bienestar para todas y todos los colombianos", dijo Márquez.



Era de esperarse que la derecha no se iba a quedar quieta mirando cómo gobernamos en favor del Cambio para Colombia.



Toda la vida manipularon y engañaron al pueblo para mantenerse en el poder.

Ese es su modus operandi, así han funcionado siempre.



Así mismo, ministros del Gobierno han salido a dar fe sobre la transparencia con la que ha actuado el presidente. Uno de los ministros fue el ministro del Interior Luis Fernando Velasco:



"Asistí a no menos de 50 reuniones de campaña, muchas de estas terminaron siendo grabadas y en ninguna se mencionó financiación ilegal de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia", indicó Velasco.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, también se pronunció por medio de sus redes sociales y señaló que el Gobierno no podía seguir viéndose afectado por la 'politiqueria'.



"Este proyecto político tantas décadas luchado, no puede terminar cuestionado por unos aprovechados y una camarilla de politiqueros, que solo ven un negocio en el estado. Este gobierno de Gustavo Petro debe tomar decisiones de fondo", expresó Muhamad.



Por otra parte, la senadora Clara López manifestó su apoyo al mandatario y aseguró que "es el momento de cerrar filas alrededor del Presidente Gustavo Petro y del Gobierno. Yo confío en Petro y quienes le conocemos sabemos de su rectitud inquebrantable. Fuerza Presidente".

Finalmente, la ex ministra de Cultura, Patricia Ariza, invitó a la movilización por la credibilidad hacia el Gobierno el próximo 7 de junio.



"Llegó la hora de probar la lealtad al Cambio. Debemos pronunciarnos contra los entrampamientos. Y, salir el 7 a las calles. Invito a las y los artistas y gestores. Nos vemos el 7", dijo Ariza.

Llegò la hora de probar la lealtad al Cambio. Debemos pronunciarnos contra los entrampamientos. Y, salir el 7 a las calles.

