¿Nombramiento de Benedetti como embajador podría caerse por decisión de Procuraduría?

Pocos nombramientos en el servicio diplomático de Colombia han causado tanto ruido, semejante confusión, dosis de indignación y sorpresa como la designación de Armando Benedetti para que se traslade a Roma y asuma la embajada ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.



(Puede leer: El gobierno Petro renueva puestos claves: los que llegan y salen del Ejecutivo)

Solo este miércoles la sucesión de hechos abren el interrogante de si su nombramiento se cae por la confirmación de la Procuraduría General de la Nación de la suspensión de tres meses en contra del canciller Álvaro Leyva por el lío en la licitación de pasaportes. Por si fuera poco, el Ministerio Público le abre a Leyva otra investigación por presunto desacato, y además le compulsa copias a la Fiscalía para que indague si hay algún delito en su conducta.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Leyva, canciller suspendido. Foto: EL TIEMPO / Archivo Particular

Leyva ha firmado una serie de decretos que para varios juristas podrían caerse en caso de que alguien los demande. Si la justicia le da la razón a un hipotético demandante, el viaje de Benedetti podría quedar en el aire.



Quienes alegan que Leyva se está saltando la ley encuentran en esta decisión del Ministerio Público argumentos de peso para seguir mostrando su inconformidad.

Sería un golpe más para Benedetti porque no solo su nombramiento se produce en un momento en que le hace mucho ruido al presidente Gustavo Petro, quien invita a defender la institucionalidad.



Hay quienes consideran que el jefe del Estado ordenó su nombramiento para que guardara silencio ante la advertencia que hizo Benedetti: “Me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas”. Esto lo dijo cuando fue protagonista del escándalo que le costó la salida de la embajada de Caracas.



(En otras noticias: Presidente Petro dice que no hay presiones a la Corte, pero mantiene llamado a marchas)

Facebook Twitter Linkedin

Armando Bendetti y Gustavo Petro. Foto: Archivo particular

El decreto de la designación en la embajada lleva la firma de Álvaro Leyva. En efecto, el documento con fecha de este 6 de febrero informa la asignación del senador como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura FAO con sede en Roma.



Dice el decreto: "Nómbrese al señor Armando Alberto Benedetti Villaneda en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la planta de personal del despacho de los jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares, adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con sede en Roma, República Italiana".



Aunque el escrito es claro, su llegada a Roma no ha sido así. Este miércoles también la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo) expresó su preocupación ante la inminente llegada de Benedetti al cargo. En 8 puntos dio a conocer su negativa a que el ex embajador en Venezuela y ex senador asuma nuevamente tareas diplomáticas.

Facebook Twitter Linkedin

Armando Benedetti. Foto: Twitter @AABenedetti - iStock

Para Unidiplo, Benedetti no “cumple con el total de requisitos formales para desempeñarse como embajador”. Entre los requerimientos que incumpliría estaría la falta de dominio de un idioma de uso diplomático distinto al español o el idioma del país de destino, que en este caso es el italiano.



Además, Unidiplo recordó las posibles faltas de índole administrativa y disciplinaria que Armando Benedetti cometió mientras fue embajador en Venezuela. “El señor Benedetti no demostró contar con las capacidades suficientes para ejercer un cargo diplomático”, expresó el sindicato, que advirtió que sería un “riesgo reputacional para Colombia a nivel internacional”.



En Roma ya funcionan dos embajadas, ante el Estado italiano y ante el Vaticano, por lo que una tercera puede ir en contra del plan de austeridad que hay actualmente en la Cancillería e implicaría unos altos gastos. “Estos esfuerzos económicos podrían dirigirse a la creación de nuevas representaciones de Colombia en lugares con apremiantes necesidades de prestación de servicios consulares y/o de presencia diplomática”, señaló Unidiplo.A estos elementos, hay que añadirle el ruido que su designación está causando en el Pacto Histórico.

Facebook Twitter Linkedin

Armando Benedetti , ex embajador en Venezuela Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

No todos en la colectividad que llevó a la Casa de Nariño al presidente Petro consideran a Benedetti como un representante de la izquierda, sino como una figura de los partidos tradicionales.



Por eso, varios voceros del petrismo que expresan su ideario a través de las redes sociales han empezado a manifestar que este episodio eclipsa el programa de una colectividad que llegó con las banderas de cambio.



Y, finalmente, sea como sea el futuro que tenga Leyva lo cierto es que el decreto firmado lo debilita enormemente. Es conocida su animadversión hacia Benedetti.



(Puede seguir leyendo: Los caminos para salir de la crisis política desatada por la 'ruptura institucional')



“Me parece muy gracioso, en medio de todo es movimiento de noticias, es decir, a Benedetti cómo se le puede creer, es que es increíble, él mismo dice ‘yo soy un drogadicto’. Pónganse ustedes a pensar, ¿a ustedes les parece una buena fuente?”, afirmó Leyva en una escena que quedó grabada frente al Palacio San Carlos.



POLÍTICA