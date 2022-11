El embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, en diálogo con EL TIEMPO aseguró, al referirse al encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro, que todo lo que se ha hecho con Venezuela va de la mano de Estados Unidos.



¿Cómo van las relaciones con Venezuela?

Las relaciones con Venezuela siempre han sido una montaña rusa. Nosotros tenemos una relación diplomáticas con ellos desde hace 191 años que se cumple en este mes. Hoy se puede decir que el restablecimiento de las relaciones ha comenzado y se puede decir que están bien.



¿Y ese restablecimiento que contempla?



Varias cosas: el nombrar un embajador allá, que haya cooperación judicial, que ya hay; cooperación de Fuerza Pública, que ya hay; reapertura de la frontera, que ya lo hicimos, y transporte aéreo, que comienza la próxima semana.



¿En qué va lo de monómeros?

Lo de monómeros (empresa que produce abonos químicos) es fundamental. Al nosotros haberlo devuelto a su real dueño eso nos dio ventaja para tener el mejor precio de urea en el mundo. Nos están vendiendo a 600 dólares la tonelada y para que te hagas una idea, a los cubanos se la están vendiendo US$ 750 y en el comercio está entre 750 y 950.



¿Qué se puede destacar de ese encuentro?



Ahí hay dos temas importantes. Uno es arrancarle a las mafias las fronteras. Actualmente dicen que hay 200 trochas de las cuales por 10 pasan tractomulas. Entonces hay que arrancarle eso a las mafias y para eso se requiere colaboración, porque los que están metidos siempre terminan siendo altos funcionarios de lado y lado.



¿Qué resultados deja hasta ahora esto?



Hasta hoy, comparado con lo que se había hecho el año pasado ya pasamos los US$ 600 millones que es el 115 por ciento más y creo que podemos llegar a los 2.000 millones de dólares este año.



¿Estamos hablando de intercambio comercial?



No señor, sólo de exportaciones. Y por utilizar un término popular podemos decir que lo tenemos de ‘papaya’, porque con el precio del dólar y que nos vayan a pagar a la vuelta de la esquina en dólares, eso es una oportunidad que los empresarios no pueden dejar pasar.



¿Y cómo están pagando?



Ellos están pagando todo en dólares, en efectivo y por adelantado.

Puntualmente, ¿qué más se acordó en el encuentro entre los dos presidentes?



Hay un punto que es muy importante y es que Petro va a Caracas y le dice a Maduro que vuelva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para sorpresa de nosotros él responde que va a revisar y a estudiarlo. Eso demuestra que Petro está cogiendo liderazgo en la región y por eso lo que hay que buscar es que la región esté unida para enfrentarse y negociar con la banca internacional, para acabar con la política de drogas que nos impone Estados Unidos a través de un catálogo y para que seamos un cuerpo monolítico.



Sobre la seguridad en la frontera, ¿qué hablaron?



Ese fue el segundo punto más importante de la reunión con Maduro. A Petro le preocupa mucho que se abrió la frontera y que las mafias siguen controlando muchos de los pasos.



¿Y qué se ha pensado?



Por lo menos cambiar a los funcionarios que están allá. No quiero acusar a nadie, pero de lado y lado hay funcionarios que han colaborado para el contrabando. Es necesario hacer unos cambios de personal.



Pero en Estados Unidos parece que no están muy contentos con la cita de Petro y Maduro...

Que yo sepa no. Ellos no se meten en eso. Todo lo que se ha hecho con Venezuela va de la mano de Estados Unidos, aquí nunca vamos a coger por sorpresa los Estados Unidos.



¿De la mano con Estados Unidos?



Va de la mano con Estados Unidos. Yo tengo una relación fluida con James Story, que es el encargado de Estados Unidos para Venezuela. Trato de comentarle lo que se puede comentar e informarle lo que se va a decir.



¿Washington sabía de esa de esa reunión?



Claro, de todo.

Este lunes 1 de noviembre los presidentes se reunieron en el palacio Miraflores. Foto: Presidencia de Colombia

Hablando del tema consular, ¿cuándo se restablecen los consulados?

Aspiro que la cancillería nombre cuanto antes a los cónsules. Los que la Cancillería quiera.



¿Y cómo va lo de los vuelos?

La otra semana empiezan dos aerolíneas. La aerolínea Turpial comienza el lunes. Comienza Satena a volar desde Colombia y Turpial desde Venezuela. Actualmente un colombiano que quiere llegar a Caracas tiene que ir a Panamá y esperar cinco horas a un trasbordo para poder viajar a Caracas. Y el tiquete puede costar hasta mil dólares.



