Una de las principales controversias en los audios de Armando Benedetti tiene que ver con los dineros que entraron a la campaña de Gustavo Petro: “Hice 100 reuniones, di 15.000 millones de pesos. Si no es por mí, no ganan”, aseguró el exembajador en Venezuela.

Sobre esos recursos, más adelante, Benedetti añadió: "¿O qué quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata?”.

Frente a estos señalamientos, el presidente Petro añadió que ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco “ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad”.

No obstante, Benedetti fue indagado por la revista Semana sobre quién puso la plata en la costa Caribe para la campaña presidencial de Petro, a lo que el exembajador contestó: “No lo puedo decir”. Añadió que va a aclarar qué fue lo que pasó.

“Yo tengo unos indicios por lo de Nicolás. Yo siempre he tenido unos indicios muy graves de lo que estaba pasando. Cuando sale la denuncia contra él, yo empiezo como a armar el rompecabezas, viajo a Cartagena, la semana siguiente y pregunto qué fue lo que pasó y me echaron unos cuentos”, dijo Benedetti.

Benedetti también respondió que se trataba de “gente con una plata” y le preguntaron si eran narcos, pero dijo que no sabía.

Y le insistieron si eran narcos o no, a lo que manifestó: “No eran emprendedores…”

El exembajador en Venezuela añadió que “nunca recogió plata”, pero admitió que “buscaba gente que la donara”. “Nunca en la vida he recibido plata de una campaña, porque el que la da cree que te vas a quedar con un pedazo y el que la recibe cree que te vas a quedar con un pedazo…”.

Dayssuris Vásquez Castro, el presidente Gustavo Petro y su hijo, Nicolás Petro. Foto: Tomada del Facebook de Dayssuris Vásquez Castro

Y dijo que lo que hacía era gestionar, pero no se metía en temas de dineros. “Yo lo que decía era: “Vayan allá”. Pero no hablé con las personas que dieron la plata. Yo sé que daban plata para la campaña y eso, pero nunca en la vida gestioné plata. Yo en esa vaina no me meto ni por el hijueputa, ni por el hijueputa”, manifestó.

Sobre los 15.000 millones de pesos, Benedetti dijo que fue la cifra que el gerente de la campaña le entregó.

Nuevamente, Benedetti fue indagado sobre si Nicolás Petro, hijo del presidente, tendría algo que ver y él respondió: “No, ya no vamos a hablar más”.

¿Problemas con cocaína en el alto poder?

En el diálogo con Semana, Benedetti es cuestionado por los cargos que Laura Sarabia le habría ofrecido. El exembajador dijo: "Después de todo, ella me dice: “No, es que hay un problema de cocaína, no sé qué vaina”. Y yo le dije: ah qué bien…".

En otras palabras, Benedetti dijo que Sarabia estaba diciendo que él consumía cocaína. "Ah, no, tu jefe no hace un culo, si fuera por eso, qué hace el man ahí".

Y agregó: “Si usted cree que yo lo tengo, ¿qué hace el otro?”. En una respuesta que hace alusión a un supuesto problema con cocaína por parte de Benedetti y en el cual también mencionan al presidente Petro.

¿En qué va la investigación de Nicolás Petro?



El presidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía que se abriera una investigación en contra de su hijo, Nicolás Petro Burgos, luego de que la expareja del joven político expusiera serias denuncias por el presunto ingreso irregular de dinero que habría sido usado en la campaña presidencial.

El joven político, diputado del Atlántico, es señalado en unas conversaciones que darían cuenta del presunto ingreso irregular de 600 millones de pesos que habrían sido usados en la campaña de su papá.

Nicolás presentó una recusación para que no fuera el fiscal Francisco Barbosa quien siguiera la investigación; no obstante, el funcionario negó la recusación y dijo que era improcedente porque "las causales de recusación son taxativas y se predican del servidor a cargo del proceso. En este caso, el Fiscal General de la Nación no es el fiscal a cargo de la indagación que cursa contra el señor Petro Burgos".

