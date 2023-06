El embajador en Venezuela, Armando Benedetti, habría publicado en las últimas horas una conversación que tuvo con el presidente Gustavo Petro a través de una plataforma de mensajería: "Por hoy es silencio de ambos", le habría dicho el jefe de Estado.



Así se ve en un pantallazo tomado a un estado del embajador y alfil del Pacto Histórico en la plataforma WhatsApp revelado por el periodista Daniel Coronell en W Radio. Es el segundo pantallazo de una conversación privada de Benedetti que él mismo deja conocer en medio del escándalo. El anterior había sido de una charla con Laura Sarabia.



Acorde al reporte, a las 12:55 del mediodía del jueves, el embajador Benedetti escribe: “OK!... Yo estoy calmado”.



“Vale. Por hoy es silencio de ambos. Ya veremos cómo se solucionan las cosas”, le responde Petro en la imagen divulgada.



Luego el embajador le dice: "Mi presidente. Me da pena molestarte, pero el canciller está sacando todos mis viajes, lo del avión privado, etc. Es Laura!...Y yo estoy callado”.



La conversación se dio en medio de la tensión por la reunión programada entre Petro y Benedetti y Sarabia, que se realizó en horas de la noche. Y momentos antes de que estallara el escándalo por las chuzadas realizadas a la niñera de Sarabia y que fueron reveladas por el fiscal general, Francisco Barbosa, en la tarde del mismo jueves.



Chuzadas a niñera y empleada, el nuevo capítulo del escándalo de Laura Sarabia

Laura Sarabia es la persona que le habla al oído al presidente Petro. Foto: Presidencia

El escándalo que involucra a la jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, pasó este jueves de una investigación de robo, posible abuso de poder y mal uso de bienes públicos a una por chuzadas ilegales, que el fiscal Francisco Barbosa comparó con las realizadas en el pasado por el DAS y el F-2, dos de los organismos de seguridad más cuestionados en la historia del país.

La Fiscalía confirmó que en enero pasado, la Dijín de la Policía interceptó los teléfonos de la niñera Marelbys Meza y de una empleada de la casa de la jefa de Gabinete, Fabiola Teherán. Esas interceptaciones, que eran ilegales, se encubrieron como supuestas escuchas a teléfonos del ‘clan del Golfo’.

En rueda de prensa, Barbosa aseguró que para encubrir las chuzadas ilegales, el 30 de enero pasado (el mismo día que Sarabia denunció el robo del maletín con dinero) agentes de la Dijín le dijeron a un fiscal que una de las líneas interceptadas correspondía supuestamente a la cocinera de alias Siopas, por entonces uno de los máximos jefes del ‘clan del Golfo’ y uno de los criminales más buscados del país.