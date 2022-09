Armando Benedetti, el nuevo embajador colombiano en Caracas, habló con EL TIEMPO sobre la reapertura de la frontera.



Dijo que implica el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, el intercambio comercial; restablecer el transporte de carga, de pasajeros; aéreo; la habilitación de nuevos pasos y el trabajo coordinado con la Fuerza Pública; y la migración, entre otros puntos.

¿La apertura en concreto qué significa? ¿solo la apertura de los puentes?

No, eso implica la reapertura es restablecimiento de las relaciones diplomáticas, el intercambio comercial; restablecer el transporte de carga, de pasajeros; aéreo; la habilitación de nuevos pasos y el trabajo coordinado con la Fuerza Pública; la migración, revisar las condiciones de salubridad de los animales y productos que entran a este lado de la frontera; poner en condiciones óptimas la infraestructura binacional; adecuación de Centros Nacionales Fronterizos; cooperación judicial y lo más importante y a la vez lo más difícil es poner a funcionar los consulados porque dejaron más de 4 millones de colombianos abandonados en Venezuela.



¿Se van a nombrar todos los cónsules o solo algunos?

Los consulados los dejaron tirados y están en mal estado. Se perdió toda la infraestructura de los consulados. Por lo tanto, hay que salir a encontrar locales para ponerlos a funcionar así que será un proceso paulatino. Mientras tanto, hemos hablado de comenzar por los consulados de Caracas –que es sede propia-, y gradualmente San Cristóbal, Puerto Ayacucho, Maracaibo y Puerto Ordaz.



Cuando se abra la frontera, ¿habrá desde este 26 de septiembre paso para todo tipo de vehículos?

Será como el presidente Petro lo anunció.



A propósito, ¿cómo está hoy la infraestructura en los puestos fronterizos?

Según los primeros informes que hemos recibido, hay necesidad de revisar la infraestructura de puentes y vías; y adecuar los centros fronterizos.



Bruce Mac Master ha dicho que hasta que se construya confianza las ventas a Venezuela serán con pago por adelantado. ¿Qué piensa de esto?

Estoy de acuerdo. Habrá que promover encuentros entre los comerciantes nuestros y empresarios con los de Venezuela y con el gobierno del vecino país.



El nuevo embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti Foto: Prensa Embajada en Caracas

¿Cuándo habrá un encuentro entre los presidentes Petro y Maduro?

Es un tema prioritario en la mesa. Una vez que venga el presidente Petro de la ONU, la Casa de Nariño fijará la fecha.



¿Cuántos vuelos aspira usted que haya diarios entre Colombia y Venezuela?

La frecuencia que hay entre Bogotá y Barranquilla.



¿Cómo califica usted la reanudación de las relaciones entre los dos países?

Optimistas, exitosas como nunca, bien recibidas. El 80 % de los colombianos aprueban el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. De hecho, es de las decisiones más importantes tomadas por el presidente Petro desde su posesión. Empezamos de cero y tenemos un gran reto por delante, incluso titánico.



¿Qué significa para usted desde el punto de vista personal?

Es el reto más grande que he tenido en mi vida. Estoy, a pesar de que soy una mula trabajando, estoy trabajando el doble porque es arrancar literalmente de cero en todo. Donde usted se imagine, todo hace falta y dependo de los misterios, del INVIMA, del ICA, de Migración… Es decir, dependo de la gestión y de la buena voluntad de otras entidades como la DIAN, DNP, Procolombia., etc. para que todo vuelva a estar como estuvo hace una década.



¿Cree usted que pronto se avanzará también en una posible reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela?

Estaremos dispuestos, si así lo deciden tanto Venezuela como Estados Unidos, a prestar nuestros buenos oficios para cualquier decisión que ellos tomen en ese sentido. Nosotros estamos trabajando para que Venezuela, particularmente, regrese a la CAN y a la OEA.



El canciller Álvaro Leyva dijo que el objetivo del gobierno Petro es logar una “paz total” fuera de las fronteras, como en Venezuela, Nicaragua y Cuba. En cuanto a Venezuela, ¿qué significa eso?

El Eln desafortunadamente está entre Venezuela y Colombia. Cualquier proceso de paz y la paz en sí misma tendrá que pasar por ahí.

¿Qué va a pasar con las deudas que tiene Venezuela con empresarios colombianos?

Ese es otro trabajo que también está previsto en la agenda: que los empresarios colombianos recuperen los bienes de las empresas que tenían en Venezuela y de los que fueron privados.



¿Y con los bienes que fueron expropiados no solo a empresas sino a colombianos que residían acá?

Es una de las prioridades de la agenda y desde la próxima semana se empezará a tratar con las diferentes autoridades del gobierno de Venezuela.



