Ahora sí es definitivo: Armando Benedetti no es más embajador de Colombia en Venezuela. El exdiplomático salió del Gobierno Nacional este 19 de julio tras ser uno de los protagonistas del escándalo en el caso de la exjefa de Gabinete Laura Sarabia.



Sus actuaciones y su afirmación de que ayudó a conseguir 15.000 millones para la campaña del presidente Gustavo Petro desencadenaron en cuestionamientos frente al Gobierno Nacional y a la forma como se consiguieron los recursos en las elecciones del año pasado.



(Puede leer: La plácida vida que Armando Benedetti presume en sus redes)



Por esta controversia, Benedetti ha sido llamado a la Procuraduría, Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía. Además, perdió su cargo como jefe de misión en la segunda embajada más importante para Colombia.

Aunque inicialmente su renuncia fue aceptada desde el pasado 23 de junio, tras una solicitud que hizo él para terminar de entregar su cargo, la aceptación se alargó hasta este 19 de julio.



(En contexto: Armando Benedetti seguirá siendo embajador en Venezuela hasta el de 18 de julio)



Este miércoles, Benedetti compartió un mensaje en sus redes sociales. "En mi último día como embajador de Colombia en Venezuela, quiero reiterar mi cariño a los ciudadanos venezolanos y los esfuerzos que adelanté, con diferentes autoridades, para mostrar la inclemencia de las sanciones económicas que no han servido en ninguna parte del mundo".

Por otro lado, destacó algunas acciones que adelantó mientras fue el jefe de la misión: "1. Se restablecieron la relaciones con Venezuela. 2. Se firmó un convenio de aranceles.

3. Se abrieron los cielos y se reactivó el transporte terrestre. 4. Incrementó en un 200% las exportaciones a Venezuela".

En mi último día como embajador de Colombia en Venezuela, quiero reiterar mi cariño a los ciudadanos venezolanos y los esfuerzos que adelanté, con diferentes autoridades, para mostrar la inclemencia de las sanciones económicas que no han servido en ninguna parte del mundo. — Armando Benedetti (@AABenedetti) July 19, 2023

"5. Disminución en el precio de la tonelada de urea, de gran beneficio para el agro colombiano. 6. Cooperación judicial para adelantar los trámites de connacionales que requieren asistencia jurídica. 7. Operaciones conjuntas entre Ministerios de Defensa contra el narcotráfico", continuó.



Benedetti, hace unos meses en entrevista con EL TIEMPO, aseguró que prácticamente había hecho "todo" lo que se le había asignado y añadió que no era "tan fácil" ganarse la confianza del chavismo, pues la disciplina partidista y militante del partido de gobierno impedía que cualquier extraño tomara un espacio en el entorno.



“Sin caer en la vanidad, creo que lo que hemos hecho desde el día cero es bastante. Aquí no empezamos de cero, empezamos de menos 10 para llegar a 10. Pero nos faltan los consulados”, le dijo a este diario el 1 de marzo. También afirmó que él fue puente para que Petro y Maduro tuvieron una conversación permanente. “Los puse a hablar tanto que ahora me entero de lo que hablan es por Twitter”, dijo bromeando.



(Puede leer: Este es el documento completo con el que la Cancillería le suspendió pagos a Benedetti)

Facebook Twitter Linkedin

Armando Benedetti ganaba cerca de 8.000 dólares como embajador. Foto: El Tiempo

Varias fuentes le dijeron a este medio que el exembajador estableció conexiones con Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Maduro. Ese contacto pareció funcionar bien al principio, pero no tanto en los últimos meses. Fuentes en Caracas aseguran que Miraflores, que está empeñado en cambiar su imagen entre los venezolanos, empezó a incomodarse con el relajado estilo de Benedetti e incluso celebraron la salida del ahora exembajador.



Ahora bien, su salida también se dio en medio de fuertes tensiones con el canciller Álvaro Leyva. En el interior del Ministerio de Relaciones Exteriores varios señalan que Benedetti fue una rueda suelta "ingobernable".



Esto quedó en evidencia en los múltiples viajes que realizó el exdiplomático sin pedir el permiso del canciller. Incluso, por esta razón, le descontaron 15 días de sueldo ya que se ausentó de Caracas sin la debida justificación.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA