Este 27 de enero, el presidente Gustavo Petro aceptó la dimisión de la viceministra de Minas y Energía, Belizza Ruiz, por medio del decreto 0120 del 2023.

La renuncia se da tan solo a unos días de las acusaciones a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien fue señalada de presentar un informe que tiene serios problemas en su interpretación de cifras y no tendría un sustento por sus mismos autores.



Vélez, en su momento, salió a defender el documento, y aseguró que no se falsificaron las cifras y mucho menos las firmas.



Sin embargo, esto no fue suficiente, pues diferentes líderes políticos ponen en duda los argumentos usados por la cartera para tomar la decisión de no entregar nueva contratación, lo que deja en riesgo la seguridad y autosuficiencia energética del país.

(Siga leyendo: Ministra Vélez le responde a su viceministra: ‘Nunca dio una opinión en contra’).

De hecho, Belizza Ruiz demostró no estar conforme con el informe y destacó que sí tiene errores técnicos, no cumple con las metodologías internacionales y pide que su nombre sea retirado del documento.



Mientras tanto, el mandatario tomó la decisión de aceptar la renuncia de la funcionaria, por lo que Ruiz será retirada de su cargo y quedará a cargo Cristian Andrés Díaz Durán, quien actualmente está en la Dirección de Energía del Ministerio.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

Redacción Tendencias