¿Bautizarán el Túnel de la Línea con nombre de exministro de Uribe?

¿Túnel de la Línea? ¿Túnel Darío Echandía? ¿Túnel Andrés Uriel Gallego? En vísperas de la inauguración de la obra que pasará por debajo del ‘Alto de la Línea’, en la Cordillera Central, han surgido los interrogantes de cuál será el nombre oficial.



La confusión surgió porque en una de sus entradas fue puesto el busto de Andrés Uriel Gallego, quien se desempeñó como ministro de Transporte de 2002 a 2010 durante la administración del presidente Álvaro Uribe.



La información del homenaje fue confirmada por la ahora ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Se trata de una pieza encargada al escultor Julián Vergara León.



La funcionaria pidió, sin embargo, no politizar el tema sino valorar la importancia de esta obra que le permitirá a lo viajeros ahorrar 50 minutos de tiempo en el recorrido, y pasar de 18 a 60 kilómetros por hora.



En entrevista con Caracol Radio, empero, le inquirieron a la ministra: ¿Acaso no es el Gobierno Nacional quien esta politizando la inauguración al poner un busto precisamente con uno de los funcionarios de Uribe?



Ella pidió valorar la gestión de Uriel Gallego y, además, dijo que gracias a él la obra tuvo un impulso vital.



Pero, ¿cómo fue la gestión de él durante su paso por esta cartera?



Un informe del diario Portafolio mostraba una división a la hora de valorarlo en el momento en que precisamente ocupaba el cargo.



"Hemos pedido que, ¡por Dios!, lo releven. Es un ministro que ha improvisado mucho y nada le ha salido bien", dice en ese artículo Nemesio Castillo, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (Acc).



El mismo gremio argumentó que Gallego -quien fue uno de los más importantes calculistas de América Latina- convirtió a Colombia en un país de peajes caros que no han solucionado el mal estado de las vías.



Pero las críticas no solo venían de un sector que, como el de los camioneros, está en abierta confrontación por intereses particulares.



Miguel Gómez Martínez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Colomboamericana -que agrupa a multinacionales como Nestlé y alguna petroleras- afirmó en aquella ocasión que en la administración de Gallego el sector transportador se atrasó en más de 30 años y es el más débil de la economía.



Los derrumbes en las vías durante esta temporada invernal, no solo han taponado más de 60 puntos clave sino que, además, le han constado la vida a más de 20 colombianos, decía el reportaje.



"El balance del Gobierno en infraestructura es particularmente pobre. No han tenido tanto coraje para enfrentar problemas serios, le ha faltado visión y perspectiva", aseguró Gómez.



Pero no todos criticaron al Ministro, amante de los caballos de paso, de la meditación, de la oración y de la vida monástica, aseguró Portafolio.



Los gremios de la construcción y de la producción aplaudieron en ese informe, siempre según el mismo diario, los avances en obras estratégicas, como precisamente el túnel de La Línea, la ampliación del aeropuerto Eldorado, el Plan 2.500 (la pavimentación de vías secundarias) y la aprobación de recursos para el plan de infraestructura vial nacional.



Jorge Mario Ángel, presidente del Comité Intergremial de Antioquia, por ejemplo, también destacó que se concentró en poner en orden la contratación estatal, en crear sistemas masivos de transporte en la principales ciudades y en definir las grandes obras que necesita el país.



Aún así, hasta sus defensores opinaron que si bien era un muy buen planeador, también "un pésimo ejecutor", afirmó en aquella ocasión este diario especializado.



"Realmente, no son muchas las grandes obras para mostrar durante sus seis años de administración -dice Jorge Mario Ángel-. No vemos que se han impulsado las grandes obras por concesión. En 6 años se ha desperdiciado una oportunidad única en la historia colombiana: tener dos periodos presidenciales seguidos con un ministro de obras durante ese lapso".



A pesar del rezago en obras, Norman Correa, de Acopi, lo defendió con el argumento de que era mejor dejarlo en el cargo porque resultaría peor acomodar un nuevo jefe de esa cartera: "Faltando tan poco tiempo, complicaría las cosas", sostuvo.



Álvaro Villegas Moreno, de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, apoyó esta propuesta y aseguró que Uribe hace caso omiso cuando siente presiones hacia uno de sus ministros. "Creo que el estilo del Presidente no es hacer relevos cuando se lo pide un gremio", dijo en esa oportunidad.



Lo que llama la atención en esta encrucijada en la que está Gallego, donde hay fuertes detractores y defensores, es que gremios como la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en cabeza de Juan Martín Caicedo, y la Andi, que preside Luis Carlos Villegas, otras veces severos críticos del Ministro, prefirieron, esa vez, guardar sus dardos.



Por su parte, EL TIEMPO informó que en el gobierno de Uribe, el ministro Uriel Gallego presentó una licitación con debilidades de presupuesto y plazos para la construcción del Túnel de La Línea, lo que produjo críticas del gremio de la infraestructura.



En el terreno político, Uriel Gallego no quería ser Ministro de Transporte. Su intención, en el 2000, era convertirse en el Gobernador de Antioquia, pero la suerte no lo favoreció en las urnas. Uribe, entonces, lo llevó a su gabinete y lo mantuvo durante todo su mandato.



En 2014, el exministro murió a causa de múltiples complicaciones cardiacas y respiratorias. Estuvo hospitalizado en el Hospital Pablo Tobón Uribe, tras recaer en la enfermedad con la que estuvo batallando con estoicismo.



Ahora su nombre vuelve a ser noticia porque un busto suyo estará en una de las entradas del Túnel de la Línea que se inaugura en las próximas horas.



