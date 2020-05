Trece miembros del Batallón Guardia Presidencial tienen covid-19

Un miembro del cuerpo de seguridad de la Casa de Nariño y 13 miembros activos adscritos al Batallón Guardia Presidencial dieron positivo por covid-19.

Sobre el activo asignado a la seguridad en la Presidencia, se trató de un caso presentado luego de una misión de trabajo en la ciudad de Leticia. Al regreso a Bogotá inició aislamiento preventivo obligatorio y posteriormente se le practicó la prueba, razón por la cual no ha ingresado a la Casa de Nariño.



Sobre los 13 casos positivos registrados en el Batallón Guardia Presidencial, se informó que se trata de personal que no está asignado a labores de apoyo en la Casa de Nariño.



Así mismo, se aclaró que personal de apoyo del Guardia Presidencial no ingresa a la sede de Gobierno desde finales de marzo, por instrucciones de carácter interno, atendiendo las medidas de aislamiento preventivo obligatorio.



Por razones de prevención, esta semana, se iniciaron pruebas a varios efectivos de la seguridad de la Presidencia de la República, que aún no han presentado resultados positivos.



Al no tener el Presidente, ni su familia, ni su equipo cercano contacto con dichas personas, no se les realizarán pruebas por covid19.



La información que ha trascendido dice que el Presidente se encuentra muy bien de salud.



En este caso también ha trascendido que la primera dama María Juliana Ruiz Sandoval no deberá someterse a las pruebas. Ella se ha involucrado de lleno en varias campañas para ayudar a los más necesitados y en el cumplimiento de esta tarea ha estado en compañía del personal que cuida a la familia presidencial. Pero se informó que está bien.



Duque se ha hecho dos pruebas. El marzo el presidente Duque confirmó que, tras practicarse la prueba del coronavirus, el resultado fue negativo.



"Reiteramos llamado al cuidado y autocuidado, y a ser responsables con información y solidarios con la salud de todos los que nos rodean", indicó el mandatario en un tuit.



En ese momento, la prueba practicada a Duque se dio luego de que el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, confirmara que padecía coronavirus. El burgomaestre había estado reunido con el Jefe del Estado.



Esta fue la segunda vez que el mandatario se realizaba la prueba.



Precisamente, a inicios de ese mes de marzo también fue necesario practicarle el examen, luego de que asistiera a la conferencia del Comité de Políticas Públicas Americano-Israelíes en Washington.



En ese lugar estuvieron personas que tuvieron contacto en Nueva York con otra a quien le diagnosticaron el nuevo coronavirus.



Aunque su exposición fue de bajo riesgo, se le realizó la prueba porque su salud es un asunto de interés nacional, explicó el Ministerio de Salud en su momento.



