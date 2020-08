¿El Puente de Boyacá de hoy es el mismo al de la Batalla de Boyacá?

La Nueva Granada vivió el 7 de agosto de 1819 uno de los hechos más importantes en todo el proceso de su Independencia. El acontecimiento ocurrió a 14 kilómetros de Tunja y a 110 kilómetros de Bogotá, en un puente que pasa sobre el Río Tanatinos. Desde aquel momento, se recordaría esta fecha como el día de la ‘Batalla de Boyacá’.

En ella, cerca de 2.850 criollos, mulatos, mestizos, zambos, indígenas, negros y miembros del Ejército Libertador, bajo el mando de Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, José Antonio Anzoátegui y Carlos Soublette, lucharon contra casi 2.670 integrantes del Ejército Realista (los leales a la Corona Española), liderado el general José María Barreiro.



La Independencia es imposible reducirla a un solo acontecimiento, especialmente cuando en la historia quedaron plasmadas decenas de batallas y combates. Sin embargo, sí hay un hecho que fue un hito en el proceso: la Batalla del Puente de Boyacá.



(También le puede interesar:¿Por qué los partidos no le caminan a la Constituyente uribista?)



La batalla arrancó sobre las 2 de la tarde y se extendió por cerca de dos horas. La razón inicial del enfrentamiento, como muchos creen, no fue la toma del Puente de Boyacá. La Batalla se llevó a cabo allí, ya que el Ejército Realista planeaba tomarse Santa Fe de Bogotá, valiéndose del Puente como vía de accesso; y las tropas libertadoras impedirían, a como diera lugar, esta acción.



Aunque tienen tamaños similares y quedan en el mismo lugar, el Puente de Boyacá en el que venció el ejército libertador es distinto al que se puede ver hoy, ya convertido en un sitio turístico.



Debido a los daños sufridos durante la batalla, el puente original ya no existe. 100 años después de la batalla, el 7 de agosto de 1919, por orden del entonces presidente Marco Fidel Suárez se empezó a construir el puente que hoy conocemos.

El puente actual, no obstante, queda en el mismo lugar que el original, pasa por encima del Río Teatinos. FACEBOOK

TWITTER

El puente actual, no obstante, queda en el mismo lugar que el original, pasa por encima del Río Teatinos.



(Vea también: Constituyente, propuesta en la que han coincidido Petro y el Uribismo)



De hecho el año pasado, con el fin de proteger y conservar de manera integral el puente de Boyacá y de fortalecer el conocimiento científico de los boyacenses, la Facultad de Artes de la Universidad Nacional y la Gobernación de Boyacá firmaron estos convenios como un primer paso para restaurar el emblemático lugar escenario de la batalla de Boyacá– y construir un parque temático científico en Tunja, en el marco del Bicentenario.

La victoria

Se estima que en la batalla del puente de Boyacá del 7 de agosto hubo más de 100 muertos. Foto:

En este sitio, hace 201 años, la tropa libertadora se llevó la victoria y logró la rendición de los españoles, muchos de los cuales fueron tomados como prisioneros.



Tras ser tomado como prisionero, Barreiro intentó sobornar al soldado de quince años Pedro Pascacio Martínez, que se negó y lo entregó a Bolívar.



En cuanto se supo de la derrota realista, el virrey Juan Sámano huyó de Santafé, ciudad que quedó bajo el mando de los criollos.



Más de 100 combatientes del ejército realista murieron, entre quienes se encontraban el coronel Juan Tolrá y el comandante Salazar; 1.600 soldados de esta tropa fueron aprisionados y 53 de ellos fueron heridos de gravedad. De la tropa patriota murieron 13 integrantes.



La Batalla de Boyacá fue parte de un plan que Simón Bolívar había elaborado, denominado la Campaña Libertadora, que inició el 23 de mayo de 1819 y duró 77 días. Este empezó los Llanos de Casanare, pasando por la Cordillera de los Andes y Tunja y finalizó en el Puente de Boyacá.



Ahora el puente es uno de los sitios más emblemáticos de la historia colombiana, y se encuentra rodeado por monumentos que recuerdan la gesta independentista como las estatuas de Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Pedro Pascasio Martínez. A su lado también reposan símbolos como la Plaza de Banderas, el Arco del Triunfo, el Atril de Piedra, la Llama de la Libertad, la Piedra de la Legión Británica y el Obelisco.

Vea también sobre la Batalla de Boyacá

- ¿Qué tanto sabe de la Batalla de Boyacá?

- El primer 7 de agosto virtual de la historia

POLÍTICA