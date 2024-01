'Así no es': duro reclamo de Agmeth Escaf al presidente Petro por Juegos Panamericanos

Este miércoles 3 de enero, Colombia perdió la sede de los Juegos Panamericanos del 2027 que estaban programados para jugarse en Barranquilla.



Según el comunicado emitido por Panam Sports, entidad encargada de las justas, la anulación del contrato se da por el incumplimiento de algunos acuerdos que se habían estipulado en el mismo.



(Le recomendamos leer: Oficial: Barranquilla y Colombia pierden sede de Juegos Panamericanos del 2027).

"A traves de esta carta le notifico que Panam Sports retira la organización de los XX

Juegos Panamericanos del año 2027 (los “Juegos”) de la República de Colombia, el Departamento del Atlántico de Colombia, la Ciudad de Barranquilla y del Comité Olímpico Colombiano y rescinde a partir de esta fecha, 3 de enero de 2024, el Contrato de Ciudad Sede de los XX Juegos Panamericanos del año 2027, de fecha 27 de agosto de 2021, (el “Contrato de Ciudad Sede”) cuyo retiro y terminación se ajusta a los términos y disposiciones del Contrato de Ciudad Sede, en particular el artículo 76 del mismo", indicó Panam Sports en una misiva enviada al Gobierno colombiano.



En ese mismo documento se estipula que "los motivos para retirar los Juegos y la rescisión del Contrato de la ciudad sede se establecen en su totalidad en nuestra carta del 30 de agosto de 2023, complementada por nuestra carta del 26 de octubre de 2023. Como se indica claramente en la carta del 26 de octubre de 2023, el incumplimiento de los requisitos establecidos en dicha carta, anula automáticamente la extensión de tiempo proporcionada para subsanar los incumplimientos del Contrato de la Ciudad Sede".

Comisión de los Juegos Panamericanos recorriendo los escenarios deportivos de Barranquilla Foto: Cortesía Comunicaciones Alcaldía de Barranquilla

​Al parecer, Mindeportes tenía plazo hasta este 31 de diciembre para hacer el pago de 4 millones de dólares, mitad del dinero pactado con Panam Sports para la adjudicación de la sede de los juegos. No obstante, el pago no fue desembolsado.



Al respecto, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Agmeth Escaf, pidió explicaciones a la ministra del Deporte por dicha situación.



(Además: La primera tormenta política del año: la polémica por perdida de Panamericanos).



​"Como representante a la Cámara por el departamento del Atlántico le exijo a la ministra Astrid Bibiana Rodríguez que nos dé una explicación a todos los atlanticenses: ¿por qué no giró a tiempo el dinero comprometido para asegurar la sede de los Panamericanos para Barranquilla?", comentó el congresista.

Como representante a la Cámara por el departamento del Atlántico le exijo a la ministra @AstridBibianaR que nos dé una explicación a todos los atlanticenses: ¿por qué no giró a tiempo el dinero comprometido para asegurar la sede de los Panamericanos para Barranquilla?

El congresista también envió un mensaje al presidente Gustavo Petro, asegurando que "así no es".



​"Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del Gobierno Nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable", comentó el representante en su cuenta de X.

Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del Gobierno Nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable. Así no es, @petrogustavo. Así no es.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

