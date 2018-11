'La migración venezolana puede ser una oportunidad para Colombia'

Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y El Caribe, quien estuvo en Bogotá para la presentación del informe, aseguró que es “normal” que el corto plazo haya costos y presiones por la llegada masiva de migrantes venezolanos, pero dijo que posteriormente esto puede significar una oportunidad para el país.

¿Cómo está viendo el Banco Mundial lo que está pasando con la migración venezolana?



Nosotros vemos es cómo el fenómeno ha evolucionado. Nos hemos aproximado al mismo con independencia de las causas que le dan origen, pero con el afán de apoyar a la región a hacerle frente a una situación que ha ido en aumento. El día de hoy ya hay 2,3 millones de venezolanos que han salido del país y que están ubicándose a lo largo de la región y obviamente que Colombia es el país que más migrantes ha recibido, más de un millón; mientras que cerca de medio millón están en Perú y unos 250.000 en Ecuador.



Entonces, en este contexto, y considerando que la velocidad de la migración se ha incrementado, consideramos pertinente trabajar con el gobierno de Colombia en elaboración de este reporte, que lo que busca es medir los impactos socioeconómicos de la migración y plantear un marco conceptual para hacerle frente, de tal forma que una crisis o un reto se conviertan en una oportunidad.

¿Cómo se puede convertir esto en una oportunidad cuando hay tantos sectores escépticos en Colombia?



Es normal que haya escepticismo porque en el corto plazo hay costos y hay ciertas presiones. Lo que sucede es que las comunidades sienten presión respecto de los servicios públicos, sienten presiones en los mercados laborales, pero si estos procesos se atienden de manera adecuada se generan oportunidades en el mediano y largo plazo.



Lo primero que yo diría es que los migrantes, la gente que toma la determinación de levantar sus cosas y mudarse a otro lugar en busca de oportunidades pues es gente que tiene un empeño y un deseo de superarse, de contribuir, de buscar una vida mejor. Entonces de entrada esa es una actitud que lleva a una generación de impactos positivos. Cuando la migración se trata bien, por ejemplo, metiendo a los chicos a la escuela, de tal forma que continué fortaleciendo su capital humano; dando servicio de salud a la población, ayudándolos a integrarse a la comunidad, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, contribuyen al crecimiento.



¿Dentro de este proceso qué apoyo le va dar el Banco Mundial a Colombia?



El primer apoyo precisamente es este análisis técnico. El Banco Mundial algunas de las contribuciones más relevantes que hace hacia los países miembros consisten precisamente en asistencia técnica. En conjunto con los países nosotros apoyamos a atender y atacar temas complejos de desarrollo y en esos procesos aprendemos con los países; con eso se genera un acervo que tiene valor más allá del país.



A mí me parece que este reporte y lo que ha hecho Colombia al enfrentar esta situación de migración es generar un bien público regional. Es un bien público que genera valor más allá de la frontera colombiana.

Eso está bien, pero el canciller ha dicho que lo que se necesita es ayuda económica urgente…



Esa es otra de las dimensiones. Desde el punto de vista de la relación entre el Banco Mundial y Colombia, hay una relación financiera significativa, y el Banco Mundial lo que hace es otorgar créditos para desarrollo, para erradicar la pobreza, para promover la prosperidad compartida, eso es reducir la desigualdad, en ese sentido nuestro trabajo con Colombia es perfectamente consistente con hacerle frente a esta crisis.



Yo diría que la agenda relativa a la migración es perfectamente consistente con la propia agenda relativa al desarrollo de Colombia.



Pero en concreto, ¿estamos hablando de donaciones o decretos con una tasa más baja?



Una de las opciones que existe es que hay un fondo en el Banco Mundial que se creó precisamente para ayudar a los países que reciben flujos de migraciones. Es la facilidad de financiamiento concesional global en donde países donantes contribuyen fondos que se utilizan para mejorar los términos y las condiciones de créditos otorgados por organismos como el Banco Mundial. Entonces si hubiera interés por parte países donantes de contribuir a esta plataforma y de Colombia de utilizarlos, este sería uno de los vehículos que se podría utilizar.



Además de esto hay otras avenidas como por ejemplo fideicomisos que se crean para financiar actividades de naturaleza técnica o proyectos específicos. Entonces, opciones hay. El Banco, por su parte, es un socio importante de Colombia y tenemos un programa considerable de actividades de financiamiento con el país, de alrededor de 1000 millones de dólares al año.



Cambiando de tema, ¿qué análisis así el Banco Mundial sobre la situación en Venezuela?



No hacemos mucho porque Venezuela es un accionista del Banco Mundial, pero no trabajamos con Venezuela como cliente porque en el 2008 prepagó los créditos que tenía con el Banco, en 2009 cerramos la oficina y desde entonces no hay una relación cliente-Banco Mundial



Si pero ustedes si tienen presente como se mueve toda la economía de la región…



Le damos seguimiento, por ejemplo, el crecimiento del país, como lo hacemos con el resto de la región, y si usted mira nuestro último reporte semianual, ahí hablamos de la expectativa de crecimiento de Venezuela.



¿A propósito de crecimiento, que tanto puede afectar o favorecer a Colombia la llegada de los migrantes venezolanos?



En el mediano plazo el flujo migratorio, cuando es bien atendido contribuye favorablemente al crecimiento. No tenemos en el reporte una cuantificación, la cuantificación en la que nos hemos enfocado es más bien la de corto plazo. Cuál va ser el impacto presupuestal de atender a la migración, so se estima entre el 0,2 y 0,4 por ciento del Producto Interno Bruto



¿Y a la región en general?



En este momento estamos a solicitud de los gobiernos de Perú y Ecuador iniciando reportes similares a éste. Es lo que yo le decía, con Colombia hemos ido moviendo un poco la frontera en estos temas, lo que se está haciendo aquí ha generado el interés de otros países de que los apoyemos también con análisis.



¿Usted ya visitó la frontera con Venezuela?



Hace cerca de un mes estuve en Cúcuta. Me traje una percepción muy consistente con lo que marca el reporte: que hay en las ciudades fronterizas una presión importante hacia los servicios, hacia las comunidades.

Me conmovió y me llamó mucho la atención en particular una comunidad indígena que visité y que por lo mismo son uno de los grupos más vulnerables y que se ven más afectados por procesos como estos. Y a la vez al visitarlos y ver la complejidad de su situación uno ve como tienen una gran esperanza de una vida mejor y demás oportunidades. Pude ver de primera mano los retos que implica este proceso migratorio pero a la vez vislumbrar las oportunidades que puede traer.



En Colombia está empezando un nuevo gobierno ¿qué análisis hacen en el Banco Mundial?



Ya tuve la oportunidad reunirme con el presidente Duque y con su ministro de finanzas hace como un mes. Lo que vemos es un gobierno que rápidamente está trabajando en mejorar la competitividad del país y que tiene una agenda desarrollo ambiciosa. Estuvimos hablando y explorando de varias áreas en las que podemos trabajar juntos. Yo le diría que yo soy muy optimista respecto al futuro de Colombia, es un país que tiene una larga trayectoria de buen manejo macroeconómico de finanzas públicas, que se mantienen sanas.



El día de hoy como el resto de la región tiene presiones fiscales y está llevando a cabo un proceso de consolidación fiscal. Entiendo que todos estos procesos tienen sus complejidades, siempre hay diferentes puntos de vista y siempre hay polémica y discusión. Yo pienso que eso es algo sano en una democracia vibrante. Estoy confiado que Colombia encontrará el mejor camino hacia adelante desde ese punto de vista y continuará en esta senda desarrollo y de crecimiento que es un muy buen ejemplo en la región. Soy muy optimista respecto al futuro de Colombia.



¿Qué sabe la ley de financiamiento que acaba de presentar el gobierno el Congreso?



El leído un poco y he visto algunas de las polémicas, pero no la conozco con la suficiente profundidad para emitir una opinión. Pero nuevamente yo pienso que el debate es sano y siempre hay diferentes puntos de vista.



