La inversión extranjera: clave de la visita de Duque a España

Durante su visita de tres días a España, el presidente Iván Duque se reunió con el rey Felipe VI, con el presidente Pedro Sánchez, con políticos como Pablo Casado (presidente del Partido Popular), con el presidente del Real Madrid, con Mario Vargas Llosa, con ciudadanos colombianos.



La agenda estuvo llena durante cada minuto del día, proliferaron las intervenciones ante públicos variados, los fragmentos de videos circularon por las redes y abundaron las fotos. Al escarbar y buscar la esencia de la visita, sin embargo, se encuentra la clave que podría medir la utilidad del viaje: los acuerdos firmados.



Duque insistió en la importancia del acuerdo vinculante que firmó con Sánchez: “uno recíproco de protección de inversión, que es un gran aliciente para la inversión española en Colombia y la colombiana en España”, y que “eleva la relación a un alto nivel para hacer seguimiento constante”. Aseguró que Colombia se sitúa de esta manera en un plano privilegiado, donde también se encuentran México y Brasil.



Se firmaron también otros acuerdos políticos, culturales y judiciales.



Según un comunicado emitido por la Presidencia del Gobierno español tras el encuentro de los dos mandatarios, “las compañías españolas son las segundas mayores inversoras mundiales en Colombia y desean seguir avanzando su presencia en sectores como las infraestructuras, la ingeniería, el turismo, las energías renovables, la transformación digital, la gastronomía o la industria alimentaria”. Calcula que en “2020 se alcanzaron los 1.811 millones de dólares”.

Duque habló de la “materialización de más de dos mil quinientos millones de dólares de inversión en nuestro país” y espera “que en los próximos meses se cristalicen” oportunidades que se han abierto.



Ahí está la clave: en que se materialicen los acuerdos e inversiones que vino a formalizar.

Lo que dicen los analistas

EL TIEMPO habló sobre la visita presidencial con el analista Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático de historia de América.



¿Por qué cree que el presidente escogió este momento para viajar a España?



Este es un momento interesante para las relaciones bilaterales. Colombia está haciendo un esfuerzo en la transformación en materia energética, apuesta por la transformación digital y en este sentido España y la Unión Europea van por el mismo camino. La confluencia de ambos esfuerzos es positiva.



Hay quienes piensan que se trata de un lavado de imagen por las noticias que se difundieron relacionadas con las protestas que se presentaron en Colombia…



No creo que un presidente adecúe su agenda internacional en función de esto; este tipo de viajes se planean con bastante antelación. Evidentemente que lo que sucede en Colombia tiene una gravedad importante, pero una gira de esta naturaleza no responde a esas circunstancias.

El presidente Iván Duque, en su visita de esta semana a Madrid. Foto: Presidencia

¿Cuál es su balance de la visita?

En líneas generales y desde la perspectiva de las relaciones bilaterales ha tenido buen resultado y cumple con las expectativas iniciales, relacionadas principalmente con las opciones de potenciar las inversiones españolas en Colombia.



¿Cómo son las relaciones entre España y Colombia en este momento?



Pasan por un buen momento: las empresas están presentes de una manera importante, la cooperación española para el desarrollo está funcionando y hay una buena sintonía entre los gobiernos y las políticas que impulsan. Aunque pueden presentarse contradicciones en determinados temas, en líneas generales funcionan. Prueba de ello es el hecho de que este año Colombia sea la protagonista en la Feria del Libro de Madrid, más allá de la polémica que se suscitó (por no haber incluido escritores no afines al gobierno de Duque).



¿Cómo es la imagen de Duque en España?



No hay una única imagen de Duque. Hay sectores que son muy críticos con él por su política respecto al proceso de paz y otros que tienen una imagen más favorable. En líneas generales creo que está bien valorado.

Si bien no fueron masivas, se presentaron protestas en España por la visita de Duque y por la polémica en torno a la feria del libro...

Lo que ocurre es que el seguimiento que tiene la opinión pública en general sobre la coyuntura y el día a día de Colombia es limitado. Pese a que hay ciertos colectivos muy concienciados que son críticos con la gestión de Duque, el grueso de la opinión pública española no sabe sobre el proyecto de reforma fiscal o sobre las marchas. No saben o no contestan… Básicamente las protestas fueron impulsadas por colombianos que son los que están más al tanto o por militantes de grupos de izquierda. Si uno va a la plaza de Tirso de Molina (en el centro de Madrid), por ejemplo, ve en un local anarquista cartelones en contra de Duque y responsabilizándolo de las matanzas en Colombia. A los que pasan por ahí, salvo que sean colombianos o estén enterados, eso le suena chino.



Podemos, el partido socio del gobierno español, se manifestó formalmente en contra y se opuso a que le dieran al presidente Duque la condecoración del collar de Isabel la Católica.



Eso está en el guion de una manera coherente con la aproximación de Podemos a la política latinoamericana y sus alianzas en este contexto. No hubiera esperado una reacción distinta.

Como analista de la realidad latinoamericana, ¿cómo ve la situación de Colombia en la antesala de las elecciones?

Complicada. Llegar a un escenario en segunda vuelta como el vivido en Perú no sería bueno para la democracia colombiana pero todavía es pronto, salvo en el caso de la izquierda, donde la candidatura de Petro parece indiscutible. Tanto en el centro como en la derecha el proceso todavía está inacabado. Hasta no saber claramente quiénes son los candidatos y que esto comience a rodar en serio, las encuestas hay que tomarlas con bastante precaución. No queda otra opción sino esperar; de lo contrario, entraríamos en el terreno de la pura especulación por la especulación.

Las relaciones bilaterales —y no me refiero únicamente a las diplomáticas, sino también a las culturales, científicas, académicas, económicas y empresariales— están sentadas sobre bases sólidas, pero habrá que esperar a lo que ocurra en las próximas elecciones para ver cuál es el derrotero que va a tener esta relación.



¿Usted cree que los empresarios que quieren invertir en Colombia están a la espera de ese resultado para actuar?



En líneas generales no. Evidentemente hay inversiones que tienen una maduración más corta y ahí un cambio de gobierno puede afectarlas, pero hay otras que son de largo plazo. Las grandes empresas españolas que están presentes en Colombia y en América Latina saben cómo funciona esto y los cálculos tienen en cuenta el riesgo político.

JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO