Lo que logró Duque en su gira de tres días por Francia

El presidente Iván Duque puso fin este martes a la gira de tres días por Francia y al término de ella dijo que para haber sido tan corta se lograron grandes avances.



Antes de salir a Colombia, el mandatario colombiano confirmó que serán 50 millones de dólares de cooperación por parte de Francia, que se van a canalizar a través de Findeter.



En el marco de su visita a la capital francesa, el presidente Duque logró una importante cita con más de 50 empresarios e inversionistas interesados en invertir en Colombia.

Empresas de tecnología, firmas inversionistas bancos y multinacionales estuvieron hablando con el mandatario nacional sobre sus posibilidades de iniciar negocios en suelo colombiano.



Oficialmente trascendió que la firma L’Oréal anunció su disposición de invertir cerca de 30.000 millones de pesos en una nueva planta en Colombia.



Fue también en el encuentro con los empresarios franceses donde Duque defendió los beneficios que puede ofrecer la ley de financiamiento que está tramitando en el Congreso.



Duque les dijo que si se aprueba esa ley, quienes hagan inversiones van a tener algunas oportunidades favorables para invertir en el territorio nacional.



Por supuesto que los galos también destacaron el hecho de que se haya suscrito el acuerdo de paz con las Farc, pues consideran que les da mayores garantías para invertir en nuestro país.



El presidente también tuvo una cita clave en la Ocde, donde firmó dos memorandos de entendimiento, uno para conseguir el apoyo del organismo de buenas prácticas en la lucha anticorrupción; y el segundo para temas de educación y salud.

Duque se convirtió así en el primer presidente de los colombianos en intervenir ante el Consejo Directivo de la Ocde.



El mandatario colombiano también estuvo en la Unesco, donde reiteró su propuesta de apoyar a las industrias creativas del país. Allí también anunció que a partir del próximo año el presupuesto para el sector de la cultura tendrá un incremento significativo.



Claro que París también sirvió de escenario para que el Presidente ratificara su posición sobre temas relacionados con la paz. Insistió que hasta tanto el Eln no libere a todos los secuestrados y no suspenda sus acciones de violencia, no restablecerá los diálogos de paz.



También insistió en que quienes se hayan sometido al proceso de paz y estén cumpliendo tendrán todas las garantías del gobierno para seguir con ese proceso.



Sin embargo, no todo fue color de rosa. El lunes no fue un día fácil para el presidente Duque. Fue objeto del hostigamiento por parte de algunas personas que le cuestionaron la forma como está manejando el tema de la educación en Colombia y por el proyecto de la ley de financiamiento.

Duque le responde al Fiscal

Desde París, el mandatario colombiano respondió a la propuesta del fiscal Néstor Humberto Martínez sobre cortarle la luz a las ‘cocinas’ donde se procesa la coca.



“Más que cortar la luz, que yo creo que eso no se puede simplificar en cortar la luz, lo que nosotros tenemos que examinar es cómo podemos ser más efectivos en toda la cadena de interdicción de ese negocio”, dijo el presidente Duque.



“Esa cadena logística del negocio, donde están precursores químicos, donde hay otra serie de herramientas, es lo que tenemos que cortar”, agregó. Y en ese sentido, aseguró que la integralidad también implica la lucha contra el lavado de activos, cortar la cadena de suministros



“Yo creo que es muy importante que la comunidad internacional también se abra a un debate sobre cómo podemos darle la mayor transparencia posible al mercado de precursores químicos”, puntualizó Duque.

Jorge Enrique Meléndez

Enviado especial, París