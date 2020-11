Así serán las viviendas que les darán a damnificados de Providencia

Susana Correa, actual directora general de Prosperidad Social y quien fue designada como gerente del proceso de reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, señaló que la hoja de ruta que trazó el Gobierno para restaurar la isla será en dos fases.

“Los primeros diez días son para despejar la vía, para repartir ayudas humanitarias y luego vendrán los 100 días”, advirtió Correa en algunos medios. Paralelamente, en estos primeros días el plan es que se restablezca la comunicación, la energía y el agua potable.



De este modo, la primera fase incluye la remoción de escombros para que sea más fácil ingresar la ayuda humanitaria, así como la entrega de alimentos y carpas –dos por familia–, especialmente en Providencia, donde el 95 por ciento de las viviendas quedaron sin techo y destruidas.



“Vamos por orden. Hoy estamos entregando ayudas en especie, alimentos, carpas y estamos arreglando los servicios públicos. Vamos a darle prioridad a los supermercados, tiendas y ferreterías porque hoy no hay nada abierto. Queremos que la gente pueda tener recursos si hay en dónde comprar”, señaló.



Durante estos tres días, además, se les ha brindado ayuda a cientos de ciudadanos para trasladarse a San Andrés, específicamente a quienes tienen a dónde llegar, pero la funcionaria enfatizó que no se hará una evacuación de la isla de Providencia.

También se activaron ocho teléfonos satelitales para que los ciudadanos puedan comunicarse con sus familiares y reportar su condición.

Sobre los servicios públicos, Correa advirtió que la próxima semana se instalará una planta de potabilización y desalinización, para abastecer con agua a la población.

“Nosotros no queremos evacuar la isla. En Providencia y Santa Catalina ya hay albergues, estamos poniendo servicios públicos. Queremos que los hombres y mujeres que pueden estar ayudando a reconstruir la isla se queden porque necesitamos mano de obra”, aseguró.



De este modo dio un parte de tranquilidad para los damnificados. “Queremos que la población esté tranquila, sepa que estamos allí y que vamos a estar todo el tiempo con la Fuerza Pública y articulando con todas las entidades”, afirmó.



Luego de estos 10 días se inicia la segunda fase, la cual será un plan de 100 días donde empezará la reconstrucción. La funcionaria aseguró que a los habitantes que tienen casas que quedaron con daños, pero son habitables, les darán tejas y otros elementos de ayuda, mientras que a quienes perdieron sus viviendas al quedar totalmente destruidas les darán nuevas que serían prefabricadas, antisísmicas y resistentes en caso de un nuevo huracán.



Según dijo, este sábado llegarán las primeras dos viviendas que son parte de un plan piloto.



“Esperamos que les gusten. Son casas muy bonitas (…). Esperamos que esas casas prefabricadas reemplacen las casas de madera que algunos isleños tenían”, puntualizó.

Será el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, el encargado de esa gestión.

Respecto a la financiación, la funcionaria aseveró que aún no se tiene un presupuesto definido y que tampoco se conoce cuánto podría costar la reconstrucción de la infraestructura. No obstante, advirtió que el Ministerio de Hacienda está esperando las conclusiones de la verificación de daños para entregar el dinero que se necesitará en ese proceso.



Con la gestión de Correa también se espera que se puedan canalizar las ayudas que gremios, empresas y ciudadanos quieran dar.



A nivel internacional el país ya recibió ayuda de Estados Unidos, que donó 100.000 dólares para los damnificados, y China anunció la donación en efectivo de 500.000 dólares por parte de su gobierno y de 100.000 dólares a través de la Cruz Roja de ese país.



Por su parte, el presidente Iván Duque advirtió que va a hacer la supervisión del plan de reconstrucción. “Yo voy a estar, no solamente adelantando en la mañana y en la tarde una supervisión de cómo avanzan los temas, sino que estaré viniendo con la periodicidad suficiente para garantizar que el Plan 100 esté teniendo la mejor y más exitosa ejecución posible”, aseguró.



Asimismo, el mandatario afirmó que los servicios hoteleros, los vuelos comerciales y la oferta turística en general en la isla de San Andrés se está prestando de manera normal.



“Es muy importante dejar claro que los servicios hoteleros y turísticos y los servicios de transporte comercial hacia San Andrés están activos y deben permanecer activos, obviamente con el monitoreo que se hace con todo el rigor por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y de la Aeronáutica Civil”, aseguró Duque.

