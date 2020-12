La billonaria suma que ha invertido el Gobierno en ayudas sociales 

Tras la llegada de la pandemia al país, muchas familias perdieron su empleo y otras que vivían de la informalidad dejaron de recibir todo tipo de sustento, lo que los afectó de manera considerable.



Fue por esta razón que el gobierno nacional determinó repotenciar algunos de los programas que traía en ejecución a fin de ayudar a las familias más necesitadas de el país.

En ese sentido, los programas relacionados con las transferencias monetarias son tal vez los que mayor impacto han tenido en la familias más necesitadas.



Y en este punto es necesario señalar que hasta este momento esos giros ya superan los 12 billones de pesos.



Por ejemplo, con Familias en Acción al término de este año se habrán atendido a 2, 6 millones de familias con una inversión del orden de los 3,8 billones de pesos, los cuales se han entregado en seis pagos ordinarios y cinco extraordinarios.



Mientras tanto en lo que tiene que ver con Jóvenes en Acción, más de 425.000 de ellos han recibido 1,1 billones de pesos, también en seis pagos ordinarios y cinco extraordinarios desde que se inició la pandemia.



Con el propósito de mitigar el impacto del cobro del impuesto del IVA en los hogares más pobres del país, el gobierno del presidente Duque puso en marcha lo que se ha denominado la compensación del IVA que hasta ahora ha beneficiado cerca de un millón de colombianos, con una inversión que supera los 375.000 millones de pesos.



Este Gobierno también puso en marcha el programa denominado Ingreso Solidario que busca entregar una transferencia monetaria no condicionada a la población en pobreza y condición de vulnerabilidad económica que no contaba con ningún tipo de ayuda estatal.



De acuerdo con los cálculos del Departamento de Prosperidad Social, al terminar este año se habrán beneficiado más de 3 millones de hogares con una inversión que supera los 4,3 billones de pesos. Ésos recursos se han entregado a través de nueve pagos mensuales de 160.000 pesos cada uno para cada uno de los hogares.



Finalmente está el programa Colombia Mayor mediante el cual el D.P.S., de la mano con el Ministerio de Trabajo ha entregado 2,8 billones de pesos que han beneficiado a 1,7 millones de adultos mayores.



"Este ha sido un año inédito por la crisis y por la dimensión de la respuesta que desplegamos para responder a las necesidades más urgentes de las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad en el país, sin descuidar los otros retos históricos en superación de pobreza”, dijo Susana Correa Borrero, directora del DPS.



