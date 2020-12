Ayudar nos Hace Bien: reconstruir en cuerpo y en alma / Opinión

Ayudar nos Hace Bien demostró, durante el período más álgido del aislamiento preventivo obligatorio ocasionado por el covid-19, que la solidaridad de los colombianos no tiene límites y que es el resultado de un genuino sentimiento de hermandad que procura el bienestar de los más vulnerables.



Recaudamos más de un millón de mercados que entregamos en todo el territorio nacional, con una apuesta decidida por la nutrición del cuerpo y el alma de nuestros compatriotas, mediante alimentos que evitaron el hambre y fueron acompañados con mensajes de afecto en la distancia.

Hace unos días, la fuerza intempestiva de la naturaleza sacudió nuestro país y, nuevamente, Ayudar nos Hace Bien hizo un llamado a los corazones solidarios y generosos de los colombianos, con la convicción de que unidos y desde los actos más nobles de humanidad con acciones concretas podemos reconstruir para recuperar daños focalizados, con una visión de sostenibilidad, en necesidades como: alimentación, agua potable, conectividad, infraestructura y energía, que impactan en la calidad de vida de las personas más afectadas.



Reconstruir tiene la magia de edificar sobre lo perdido con la ilusión de un nuevo comienzo. En el archipiélago, ese nuevo comienzo está ligado a la entrega de kits solares para darle energía mínima a los hogares; ropa, medicamentos, que incluyen pruebas para covid; filtros para potabilizar el agua, alimentos no perecederos, dotación para casas y motobombas. Así como a seguir aportando a la seguridad alimentaria de nuestros compatriotas, particularmente en Providencia, y en este propósito nos encontramos con la organización World Central Kitchen, una afortunada coincidencia en el impacto que representa nutrir en cuerpo y en alma.



Gracias a su modelo organizado y sincronizado en cada una de sus etapas, en la preparación, el despacho y la entrega, los habitantes de la isla han recibido más de cien mil platos de comida caliente, acompañados de la calidez en su distribución, que satisfacen una necesidad física y tocan el corazón de quien los recibe.



Ayudar nos Hace Bien también está haciendo presencia en otros territorios visiblemente afectados por la temporada de lluvias, como Chocó, Bolívar, Antioquia, Norte de Santander y La Guajira, llegando con ayudas humanitarias como ropa, alimentos no perecederos, filtros para tratar el agua y hacerla potable y kits de juegos para nuestros niños.



Queremos que, en medio de la desolación por las pérdidas, nuestros compatriotas sientan el respaldo tangible de quienes han sido movidos por un sentimiento genuino de bondad y encuentren en cada apoyo o donación el camino para recobrar el optimismo, la confianza y la seguridad en un futuro prometedor, más aún en esta época del año.



Hoy, seguimos siendo prudentes y respetuosos con el cuidado que la coyuntura nos exige, pero el deseo de unirnos no se detiene y estamos convencidos que reconstruir es un propósito de amplio alcance, que expresa nuestra humanidad en cuerpo y alma, que nos conecta como sociedad, haciendo inevitable afirmar que: Ayudar nos Hace Bien siempre.



MARÍA JULIANA RUIZ SANDOVAL

Primera dama de la Nación