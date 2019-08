US$ 40 millones, la ayuda de Usaid a Colombia para crisis venezolana

Un total de 40 millones de dólares en apoyo a Colombia para atender la migración venezolana es la ayuda que ha dado la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), la instancia de Estados Unidos que acompaña algunos procesos en el país.



Así se lo dijo a EL TIEMPO el administrador adjunto de Usaid para América Latina y el Caribe, John Barsa, quien hace algunos días realizó su primera visita a Colombia y explicó los esfuerzos para atender este fenómeno.

¿Cómo ha sido el apoyo de Usaid a Colombia en la crisis migratoria venezolana?



Como Usaid hemos proporcionado cerca de 40 millones de dólares para fortalecer la capacidad del gobierno colombiano y la sociedad civil para responder a la situación humanitaria creada por el aumento del flujo de población procedente de Venezuela. Usaid está trabajando con las autoridades colombianas –en los niveles nacional, departamental y municipal– en la implementación de políticas públicas para normalizar el estatus migratorio de los venezolanos y colombianos retornados y facilitar su inclusión en el mercado laboral.

¿Qué más se está haciendo?

Como complemento a estas actividades estamos apoyando iniciativas de sensibilización para proteger derechos humanos y prevenir xenofobia, violencia y discriminación.



¿Qué programas se han implementado para este acompañamiento?

Me impresionó que, por ejemplo, en el programa de alimentación escolar que estamos apoyando, los niños venezolanos reciben su almuerzo a la par y en las mismas condiciones que los colombianos. Pero además algunas de las señoras que preparan la comida son venezolanas. Es decir, esta población es parte de la solución. Ver a madres venezolanas preparando comida para colombianos nos da esperanza.

Gracias al apoyo de @USAID_Colombia se completó ampliación del ala de emergencia del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta. Gobierno de #EEUU continúa apoyando a los venezolanos que huyen del régimen y a las poblaciones que los reciben. @joseolivaresm pic.twitter.com/VmDuzazuH7 — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) August 17, 2019

¿Ve que pueda haber una pronta solución a la crisis de Venezuela?

Tenemos al borde, en la frontera colombiana, una crisis creada por un ser humano que no tiene precedente. Lo que estamos viendo en Venezuela llevó a una crisis en la región y como tal estamos brindando apoyo regional.



¿Cómo ha sido la participación del sector privado en el posconflicto?

El sector privado es clave. Contribuye a un desarrollo permanente. La economía no funciona si no hay empresa privada. Veo a algunas organizaciones ingresando a territorios nuevos, haciendo esfuerzos. El desarrollo no es posible sin el sector privado. Y el asunto de seguridad es clave para el desarrollo económico.



