Autorizan los autocines en el país en municipios sin coronavirus

Este martes el presidente Iván Duque anunció que mediante el decreto 1076 el aislamiento preventivo obligatorio se extiende hasta el 1 de septiembre, debido a la pandemia del coronavirus.

En este nuevo decreto están las nuevas excepciones a las restricciones de movilidad.

Una de las novedades es que se permite la "proyección fílmica, conciertos y artes escénicas realizadas bajo la modalidad de autocines - autoeventos, sin que se genere aglomeraciones, en los términos que establezca el Ministerio de Salud".



De este modo, desde el carro se podrían ver películas e incluso conciertos.



Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, dijo que en los municipios no covid quedan autorizados. En los de moderada y alta afectación deben ser autorizados por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior.



Adicionalmente, quienes asistan a estos eventos deben usar el tapabocas, como señala el Ministerio de Salud.



Algunos de los cines que ya tienen listos los protocolos de bioseguridad es el del centro comercial Ecoplaza de Mosquera (Cundinamarca) y Cine sobre ruedas, un emprendimiento colombiano que tiene todo listo para abrir en Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá. También se alistan los autocines de Unicentro en Bogotá (de Cine Colombia); de Procinal Antioquia, en Sabaneta; los Autocines de Alterna Vista Belisario, en Medellín y Envigado, y el Autocinema del Centro de Eventos, en la Autopista Norte.



Al parecer, por fin la inversión que hicieron estos cines va a dar fruto.



El decreto también señala que no están permitidos, en ningún municipio de moderada o alta afectación, los cines ni teatros. Estos últimos serán únicamente utilizados para realizar actividades creativas, artísticas de las artes escénicas, sin que en ningún momento se permita el ingreso de público, o la realización de actividades grupales o que generen aglomeración.



Actualmente hay 292 municipios no covid, 373 de afectación bajas; de afectación moderada son 269 y 187 de alta afectación.

