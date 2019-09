Autoridades, en 'alerta máxima' ante maniobras militares venezolanas

El alto Consejero Presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, afirmó este lunes que las autoridades están en "alerta máxima" ante cualquier movimiento militar de Venezuela en la frontera.



Barbosa afirmó que el Ejecutivo "no entra en la histeria" ante las maniobras militares del vecino país, que "observa con detenimiento" y que hay "una alerta máxima por parte de las mismas autoridades colombianas frente a cualquier movimiento de este tipo de cosas".

El funcionario habló sobre el tema luego de que se conociera la decisión de Nicolás Maduro de enviar tropas de su país a la frontera con Colombia, lo que ha sido interpretado por algunas autoridades colombianas como una "provocación".



Precisamente este lunes el canciller, Carlos Holmes Trujillo, afirmó que las autoridades colombianas "están listas, están atentas, no se dejan provocar, pero conocen perfectamente cuáles son sus deberes, sus competencias y sus obligaciones”.



​"Las Fuerzas Armadas tienen un programa regular y esas amenazas y esos movimientos no son de ahora, los hacía el fallecido presidente Chávez y los ha seguido haciendo de los dictador Maduro; lo fundamental es señalar que no se deja provocar Colombia y está preparada", afirmó el Ministro de Exteriores.



POLÍTICA