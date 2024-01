Choque entre presidente Petro y ACEMI por cuenta del aumento de la UPC

Este fin de año se conoció varios de los incrementos para el 2024, entre ellos el de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC), que es el valor anual que se le reconoce a las EPS por cada afiliado para cubrir la prestación del servicio de salud. Fue de 12,01 por ciento el incremento.

El gremio de las EPS, Acemi, cuestionó el incremento y aseguró que no es suficiente. “No hubo aumento real de la UPC: el Gobierno no tuvo en cuenta las peticiones de varios sectores del sistema. Un 12.01% no solo es insuficiente, sino que supone también la no viabilidad en el futuro del Sistema que le da salud a los colombianos”, dijo la agremiación.



A través de Twitter, el presidente cuestionó lo dicho por las EPS. Este aseveró que hubo un aumento de más de seis puntos reales, pues sus cuentas son de que en 2024 la inflación estará alrededor del seis por ciento. Eso significaría, en el criterio presidencial, que hubo un aumento del seis puntos por encima de la devaluación del próximo año.



“El índice de inflación del año 2024 estará alrededor del 6%, y se incrementan los recursos que se trasladan del presupuesto a las intermediarias un 12%, eso implica 6 puntos reales de incremento sin sustento alguno por parte de 23 de las EPS existentes. Una exageración”, dijo Gustavo Petro.



Luego, el presidente informó que le había pedido al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo que dicho aumento sea dedicado por las EPS para implementar los CAPS y los equipos de salud preventiva que están consignados en la reforma de la salud que se tramita en el Congreso.



Lo dicho por el presidente muestra el tire y afloje que ha tenido con ACEMI y con otras figuras como el expresidente Iván Duque por la forma en que se entiende el incremento del salario mínimo y la UPC en comparación a la inflación. Para el primer mandatario, la cifra de incremento se entra a comparar con la cifra de inflación inmediatamente posterior, mientras que los otros sectores señalan que la comparación es con la cifra anterior.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 31, 2023

Esto ya se evidenció con el salario mínimo. Mientras que el presidente Gustavo Petro resaltaba un supuesto aumento del salario 2023 en valor real de seis puntos, debido a que la inflación para este año que termina ronda los nueve puntos, su antecesor señala que el presidente está haciendo una comparación inconveniente puesto que el aumento del Salario, y en este caso de la UPC, responden es a la inflación del año vencido, no el venidero.