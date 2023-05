Luego de varias sesiones entre sindicatos y el Gobierno, este martes se llegó a un acuerdo para fijar el aumento del salario de los funcionarios públicos del país. Luego de que se diera a conocer la noticia, el presidente Gustavo Petro señaló que este era el "aumento más grande en la historia de la negociación colectiva del sector público", afirmación que fue refutada por exfuncionarios del gobierno Duque.



El aumento para el año 2023 será de 14,62 %, retroactivo al 1.° de enero, y para el 2024 será del IPC 2023 más el 1,6 %. Esto quiere decir que un empleado público con una asignación mensual de 2'200.000 pesos pasará a recibir 2'521.640 pesos.



Frente a las declaraciones del Presidente, Víctor Manuel Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia durante el gobierno de Iván Duque, señaló que no es cierto que dicho aumento sea el más alto de la historia.



"Señor presidente @petrogustavo no es cierto que el incremento que se hizo a los funcionarios públicos sea el más alto de la historia. El mínimo concepto para no desinformar es diferenciar entre incremento nominal e incremento real", publicó en Twitter junto con una tabla comparativa de los aumentos durante la última década.



En la tabla, que cuenta con datos del Departamento Administrativo de la Función Pública, aparece que el aumentó en 2022 fue del 7,26 por ciento, sin embargo, el porcentaje del IPC (Índice de Precios al Consumidor) para ese periodo fue del 5,62 por ciento, lo que dará una variación porcentual real del incremento del 1,64 por ciento.



Para este año, la variación real será del 1,5 por ciento debido a que el IPC para este periodo se ubica sobre el 13,12 por ciento.



"Incremento real es el % de incremento del salario - inflación. Le comparto una tabla del mismo gobierno que muestra que en el 2022 el ajuste fue de 1,64 % ( 7,26 % - 5,62 %) real vs. el 1,5 % (14,62 % - 13,12 %) anunciado ayer", agregó Muñoz.

REDACCIÓN POLÍTICA

