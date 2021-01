Recompensa de $ 250 millones por información sobre masacre en Buga

Daniel Palacios, ministro del Interior, anunció este jueves que aumentaron la recompensa de $ 200 a $ 250 millones para quien dé información sobre los responsables por el asesinato de los cinco jóvenes en Buga, ocurrido el pasado fin de semana.



(Puede leer: 'Papá, buen viaje, el cielo está de fiesta': hijo de mindefensa)

"Vamos a incrementar la recompensa por estos bandidos, por esos homicidas de 200 millones de pesos a 250 millones de pesos", por información que pueda ayudar, señaló Palacios luego de reuniones en materia de seguridad por la situación de los últimos días.



(Lea además: Ellos son las cinco víctimas de la masacre que sacudió a Buga)



El Mininterior agregó que "no va a haber escondedero, no va a haber un lugar donde puedan evadir a la justicia y a la Fuerza Pública".



Además, sentenció que son más de 100 hombres que han llegado a reforzar los procedimientos investigativos y la seguridad del municipio.



(Le sugerimos: El curioso origen de las palabras ‘izquierda’ y ‘derecha’ en política)



El jefe de la cartera política advirtió que el presidente Iván Duque le pidió enviarle un mensaje a los colombianos de que "el Estado colombiano no escatimará en nada para dar con los responsables de este brutal homicidio".



Palacios señaló que se reunió con los padres de los jóvenes asesinados y con algunos de los que quedaron lesionados.



(Lea también: Esta es la hipótesis sobre la masacre de 5 jóvenes en finca de Buga)

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET