Sigue la controversia por libro de la Primera Dama

Sigue la controversia por la posible publicación de un libro autobiográfico de la Primera Dama, María Juliana Ruiz Sandoval. Aunque desde el Ejecutivo se había negado esta versión, en las últimas horas Noticias Uno, el informativo que hizo esta revelación, mostró un chat del director del Archivo General de la Nación que evidencia que sí hubo "una reunión" donde se abordó el tema.

El medio televisivo informó que su reportera Juliana Ramírez le preguntó la semana pasada al director del Archivo Nacional, Enrique Serrano, si había discutido sobre un libro autobiográfico con la Primera Dama.



Él contestó literalmente “en efecto, sostuve una reunión en tal sentido”. Noticias Uno anota que "luego tres comunicados del gobierno central intentaron desmentirlo".



En el relato el informativo dice que "no se trató de una respuesta apresurada ni descuidada, mi pregunta fue enviada a las 2 y 22 de la tarde y la respuesta llegó a las 3 y 12, y cuatro horas después dijo que se podría publicar a mediados del año entrante".



El tema ha sido objeto de una intensa polémica desde que el informativo anunció que la Primera Dama le pidió al Archivo General de la Nación que le patrocinara su libro sobre su autobiografía y el papel que ha desempeñado sobre la campaña, que sería publicado el próximo año y podría costar más de 50 millones de pesos.



Según ese medio, la petición se dio a comienzos de este mes cuando la primera dama se reunió de forma virtual con Enrique Serrano, director del Archivo General.



Posteriormente, la esposa del Jefe de Estado respondió a la controversia y señaló en un comunicado que nunca ha propuesto "al Archivo General de la Nación hacer una biografía ni publicar una autobiografía".



Agregó que "nunca he sostenido una conversación que involucre recursos para absolutamente nada de orden particular ni personal".



De hecho, también en las últimas horas, la Primera Dama concedió una entrevista a Noticias RCN en la que reiteró su postura sobre el tema:



"A propósito de una supuesta autobiografía que usted la habría pedido al Archivo Nacional, ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira?", le preguntó este informativo.

"Es falso. Esa es la premisa. La única realidad que hay ahí es que no soy una persona de autobiografías, no pediría una biografía y mucho menos presionaría a alguien para hacerlo", dijo.



"¿De dónde salió la versión de la autobiografía?", se le consultó en la charla con RCN.

"La única verdad de lo que sucedió es que he participado en una única reunión con el directo del Archivo y no era una reunión en que interactuáramos él y yo. Había muchos más actores y el propósito era recibir insumos de cómo podríamos recoger un poco de esa memoria histórica y de ese valor que quizás a estado olvidado en lo que significa una Primera Dama", aseguró.



"¿Le dolió lo que se dijo? ¿Le duele lo que se dice entorno a usted?", se le preguntó.

"Estamos convencidos de que estamos obrando y formando a nuestros hijos para que interpreten lo que sucede fuera de nuestra casa, con la convicción absoluta de que estamos trabajando con principios de servicio, honestidad y con todo el deseo genuino de aportar bienestar al país", dijo ella.



"¿Qué le diría a las personas que propagaron esa tendencia de la autobiografía?". "La información, cuando se trata de más de una persona, siempre tiene dos versiones. Qué bueno hubiera sido que corroboraran y constataran, máxime si se trataba de hablar mal", dijo.



La Primera Dama reiteró lo dicho en la semana anterior cuando dijo que ha sostenido "una única conversación donde se aportaban ideas por distintos actores para rescatar una memoria histórica de la gestión social, en complemento al trabajo que he realizado desde hace más de dos años, con el fin de visibilizar y reconocer el rol de las primeras damas en Colombia"



La primera dama señaló que entre las propuestas consideraron que la investigación abarcara desde el siglo XX a la fecha, "con el que reiteró que mi propósito es exaltar la huella positiva del servicio que prestan las primeras damas".



De este modo, sentenció que quienes la conocen saben que no tiene "interés de protagonismo" y quiere dejar claro que su actuar "jamás lo motiva ni la vanidad ni el egocentrismo".



En su momento, Ruiz advirtió que desde cuando asumió el rol que ahora desempeña se propuso "conectar al país a partir del impacto positivo de la gestión social, buscando rescatar, visibilizar y reconocer el valor de una labor que se ejerce de manera absolutamente voluntaria, con generosidad y genuina vocación de servicio a la comunidad. Diferenciando esta posición de lo que históricamente se ha definido de manera generalizada a partir de estereotipos y en ocasiones, desafortunadamente, juzgado bajo calificativos banales".



