En las últimas horas el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó frente a los audios que se revelaron del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en los que le hace graves reclamos a Laura Sarabia -exjefa de gabinete presidencial- y señala que supuestamente aportó 15.000 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro para la presidencia.



El mandatario salvadoreño usó una frase críptica haciendo referencia al escándalo que atraviesa por estos días el gobierno de Gustavo Petro y sus exfuncionarios.



"¿Todo bien en casa?", esto fue lo que dijo Bukele tras las revelaciones de la última semana en donde se conocieron interceptaciones ilegales a exempleadas de Laura Sarabia, exjefe de Gabinete.

¿Todo bien en casa? 🙃 — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 5, 2023

El trino se conoció luego de que el jefe de Estado colombiano usará su Twitter para publicar una imagen en compañía con su hija Sofía Petro, diciendo: "¿Intranquilos? ¡Que va!.

Audios de Benedetti

En un aparte del material, se escucha a Benedetti refiriéndose al origen de fondos para la campaña presidencial del 2022.



“Yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata?”.



En los audios, de los cuales no se conoce la fecha exacta de su grabación, Benedetti le dice a Sarabia que no iba a permitir que le "mamaran gallo" y que iba a contar información que conoce, según él, del interior del Gobierno.



“Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos. Nos hundimos todos, nos vamos presos”, aseguró.

Minutos después de conocerse los audios, el exembajador aseguró que estos archivos fueron "manipulados" y pidió excusas al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia, exjefa de Gabinete”.

Los audios de @RevistaSemana han sido manipulados. Pido excusas al presidente @petrogustavo y a @laurisarabia por la agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023

El ahora ex embajador de Colombia en Venezuela pide que le den "una solución" para sus pretensiones y habla de "las elecciones": "Esa m... de que no se puede, voy a pensar, que Velasco… ¿Quieren ganar las elecciones? Hay que empezar ya. ¿No las quieren ganar? Entonces no las ganen. Dime: ‘Vea, yo no le quiero dar a usted ningún puesto’".

