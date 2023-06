Los audios de Armando Benedetti, exembajador en Venezuela, ya empezaron a causar las primeras respuestas por parte de las personas que son nombradas. De hecho, el presidente Gustavo Petro dijo que nadie en el gobierno ha aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos y agregó que no se recibieron “dineros de personas ligadas al narco”.

(También: Petro sobre audios de Benedetti: no se recibió dinero 'de personas ligadas al narco')

En la grabación, revelada por la revista Semana, Benedetti no solo habló del presidente Petro y de Laura Sarabia, exjefe del Gabinete de Petro, quien acaba de salir por la investigación por chuzadas a su exniñera Marelbys Meza, también se refirió al exministro Alfonso Prada y al expresidente del Congreso, Roy Barreras.

“El señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer, el señor Roy (…) todo hijueputa, todo (…)”, dijo en el audio Benedetti.

(Lea: '¿Todo bien en casa?: el mensaje de Bukele tras escándalo político en Colombia)

En las grabaciones, cargadas de groserías y tono beligerante contra Laura Sarabia, Benedetti deja ver su molestia por los cargos y señaló: “Tú fuiste la que me ofreció algo en el Ministerio del Interior, no había nadie mejor en el planeta Tierra, nadie te ayudaría más que yo. (...) Entonces, búscame una solución rápida, la que sea, pero ya me estoy emputando de verdad, Laura, porque tú eres una persona diferente hoy y ayer a la que fuiste el domingo, pero del cielo a la tierra. Mi Laura fue otra vez la del domingo, ahora estás es mamándome gallo, y como hijueputa me estén mamando gallo, vamos a ver qué pasa Laura. Me importa un culo, a mí me dijeron ‘cuando arregle su problema se viene enseguida’. En serio, Laura, bájale a la mamadera de gallo, no respondo, una vez que dispare, hijueputa, nos ahogamos todos. Te lo juro”.

(Le puede interesar: Audios de Benedetti: frases más polémicas y que generan más dudas: 'Nos hundimos todos')

Benedetti fue el encargado de un nuevo comienzo en las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, cargo del cual salió la semana pasada tras el escándalo con la exniñera de Laura Sarabia.

(Le recomendamos: Anonymous amenaza al gobierno de Gustavo Petro con revelar 'elementos clave')

En la conversación con Sarabia, Benedetti volvió a cargar contra Prada, quien fue ministro del Interior hasta hace unas semanas y fue designado como embajador en Francia tras su salida de ese cargo del gobierno Petro: “Tú me dices que fuiste muy leal conmigo, que me ayudaste para que no me pusieran preso y llegas a la Presidencia, marica, y como si no me conocieras, le fue mejor a Prada contigo, que nunca trabajó contigo, que no hizo un culo de campaña, le fue mejor a Roy contigo, les fue mejor a todos los ministros que están allá, que no sirven para un culo, ¿cómo así?”.

Y agregó: “Un poco de ministros güevones ahí, crees que porque Prada y el canciller te decían que eras la verga..., ve fuera de Bogotá para que veas lo que están diciendo de ti”.

Hemos denunciado en la @FiscaliaCol las afirmaciones calumniosas de Armando Benedetti, y le solicitamos abrir investigación en su contra por las falsas imputaciones. Aquí pueden ver la denuncia radicada. 👇🏽 pic.twitter.com/pjLOUv9uDV — Alfonso Prada (@alfonsoprada) June 5, 2023

Tras los polémicos audios, el exministro del Interior, Alfonso Prada, anunció que denunció ante la Fiscalía "las afirmaciones calumniosas de Armando Benedetti.

(Le recomendamos: Escándalo Benedetti: Alfonso Prada lo denuncia ante la Fiscalía tras audios filtrados)

"Siempre obramos con total transparencia, y consagramos todo nuestro esfuerzo a que no hubiese margen para la corrupción. Testigos todos en el Ministerio", dijo Prada.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

