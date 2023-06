Tras el escándalo por los audios que reveló Semana en los que Armando Benedetti hace graves afirmaciones respecto a la campaña de Gustavo Petro, el exembajador de Colombia en Venezuela volvió a pronunciarse -por medio de su cuenta de Twitter- y dijo que su actuar fue producto de la “debilidad y tristeza”.



(Puede ser de su interés: Los graves audios de Armando Benedetti en reclamo a Laura Sarabia).

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”, escribió.



Recordemos que en los audios se escucha a Armando Benedetti decir: “Estoy aburrido en Venezuela, tú sabes que eso no es lo mío. Tú sabes que lo correcto es que yo estuviera en Colombia”.

He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023

¿Qué ha dicho Benedetti sobre los audios contra Sarabia?

Un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago FACEBOOK

TWITTER

En horas de la noche de este domingo Benedetti pidió excusas públicas al presidente Gustavo Petro, explicando que “el ataque malintencionado al gobierno no viene de su parte”.



Además, dijo que todo hace parte de un plan para desprestigiar su integridad. "Es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad personal con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda decir", publicó en Twitter.

Facebook Twitter Linkedin

Armando Benedetti y el embajador Luis Gilberlo Murillo. Foto: Twitter de Armando Benedetti

¿Cuál es el contenido de las grabaciones?

Las grabaciones dejaron escuchar al exembajador muy molesto por el actuar de Sarabia. “Ahora te voy a mandar un artículo ahí, tú estás quedando como una tonta, eres el hazmerreír delante de todo el mundo, eh Laura, de los poderosos (...); estás hecha una ‘ca**' para que sepas”, afirmó en uno de los audios.



Los reproches continuaron en tono aireado por parte de Benedetti, quien le recordó a Laura Sarabia que ella no es cuota suya ni del Presidente, sino que: “fue puesta en el cargo gracias a Verónica Alcocer”.



“En lo único que tienes razón, pero tú cabecita chiquitica, como tú eres chiquitica no entiende, es que es verdad, yo no tuve nada que ver, tú no eres cuota mía, yo a ti no te recomendé, tampoco te escogió Petro, te escogió Verónica, y ya sabes por qué”, aseguró.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPIO