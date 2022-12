En el Palacio de la Paz, en La Haya (Países Bajos), se llevó a cabo el primer día de audiencias orales en torno a la demanda interpuesta por Nicaragua sobre la delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas.



El canciller Álvaro Leyva y la coagente Carolina Olarte se pronunciaron luego de la primera sesión, en la que Nicaragua expuso sus respuestas frente a los dos interrogantes que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) planteó.



Estos son: "si existe una regla de costumbre internacional que permita que la plataforma continental de un estado se extienda más allá de las 200 millas náuticas de otro Estado e identificar si existen criterios derivados del derecho internacional consuetudinario que permitan determinar el límite de una plataforma continental que se extienda más allá de las 200 millas náuticas; en particular, si los párrafos 2 al 6 del artículo 76 de la CONVEMAR (tratado del cual Colombia no es parte) pueden ser considerados como costumbre internacional", mencionó Olarte.



A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el ministro y canciller escribió que "Desde La Haya saludo al Presidente @petrogustavo a mis colegas de gabinete, al país todo; y a los medios. Hoy somos un solo corazón. Ya Nicaragua hizo su presentación oral. Mañana Colombia. Nuestros agentes y asesores son de primera. Nos acompaña la razón y el derecho".



Desde La Haya saludo al Presidente @petrogustavo a mis colegas de gabinete, al país todo; y a los medios. Hoy somos un solo corazón. Ya Nicaragua hizo su presentación oral. Mañana Colombia. Nuestros agentes y asesores son de primera. Nos acompaña la razón y el derecho. — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) December 5, 2022

La coagente Carolina Olarte mencionó que escucharon lo expuesto por el país demandante y agregó que mañana será el turno de Colombia, para ofrecer los argumentos frente a las preguntas que plantea la Corte.

#ColombiaEnLaHaya | Hoy Nicaragua presentó sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia, mañana será el turno de nuestro país🇨🇴. La co agente Carolina Olarte Bácares nos los explica: pic.twitter.com/A3X5nVHuHi — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) December 5, 2022

En entrevista con EL TIEMPO, Olarte había mencionado que el argumento de Colombia estaría entorno a que "no existe cuestión alguna para delimitar, ni ningún límite a establecer, en cuanto no hay fundamentos legales, institucionales ni científicos que permitan una delimitación de la plataforma continental en atención a las pretensiones de Nicaragua".



Las audiencias orales va hasta el nueve de diciembre, pero no habrá un fallo, porque esta citación es para definir si se abre o no el proceso.



