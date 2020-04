La explicación del Gobernador por la lata de atún a $ 19.000

El gobernador de Arauca, Facundo Castillo, salio a aclarar las denuncias que se han hecho en los últimos días por el valor establecido para algunos productos que se incluyeron en el kit de ayuda para las familias menos favorecidas del departamento, como apoyo ante el aislamiento preventivo ordenado.

Explicó que el caso del atún, el valor de la lata a 19.000 pesos es el que está establecido en el estudio previo y corresponde a una lata de 370 gramos de la marca más reconocida en el país, y no la de 160 gramos. Dijo que finalmente el valor con el que se compró fue de 12.150 pesos la unidad.

Castillo le entregó su versión a ELTIEMPO.COM sobre las compras que hizo su departamento.



¿Gobernador, de donde sacó usted una lata de atún de 19 mil pesos?

Esto es algo que hay que explicarlo para que quede muy claro. En primer lugar estamos hablando de una lata de 370 gramos de la marca más reconocida, no de una de 160 gramos como algunas personas mal intencionadamente y otras equivocadamente lo han querido hacer ver. Una lata de estás en el Éxito, en Bogotá, vale más de 15 mil pesos. Pero le aclaro, los 19 mil pesos era lo que estaba contemplado en el estudio previo luego de haber hecho el análisis de costo en el orden nacional, regional y territorial. Sin embargo, si usted mira en el contrato que suscribimos finalmente el valor que quedó establecido por lata de 370 gramos fue de $ 12.150, que fue el precio que propuso el oferente que se presentó.



De 19.000 pesos se bajó a 12.000, pero usted me dice que en el Éxito cuesta 15.000...

Si señor, finalmente quedó en 12.150 pesos y le reitero los 19.000 pesos hicieron parte del estudio previo. Y si bien no todos son de la marca más reconocida a nivel nacional, que es la que vale los 15.000, a todo el mundo le estamos entregando atún de marcas certificadas. La lata de 370 gramos no es muy comercial y la verdad es que fue muy difícil de encontrar, por lo que a cada kit se le incluyeron fue 5 latas de 160 gramos, lo quiere decir que incluso se está dando más atún del previsto, que realmente eran 740 gramos.



¿Entonces de donde salió ese precio de los 19.000 pesos?.

Del estudio de mercado que adelantamos. Hay que entender que nosotros estamos en una de las zonas más alejadas y su acceso no es sencillo por lo que los precios de muchos productos tienen un incremento. Pero aquí hay algo que también tenemos que aclarar y es que los contratos del Estado tienen unos descuentos por impuestos y además el contratista debe asumir los gastos de almacenamiento, embalaje, transporte y la distribución, que se está haciendo casa a casa, hasta en los rincones más alejados de nuestro departamento.



Además, hay algo que es muy importante destacar y es que para esos kit se compraron 2.400 libras de chocolate a los productores araucanos, para apoyarlos; pero también 3.200 unidades de panela a los productores araucanos y buena parte de los productos se les compraron a comerciantes de la región.



Y déjeme y le cuento algo más. Esta misma semana productores de plátano de Fortul fueron afectados por un vendaval que les derribó buena parte de la cosecha por lo que se les compraron 9 toneladas del producto, para evitar que se les acrecentaran las pérdidas.



¿Finalmente cuánto terminó costando el contrato y que va en el Kit?

Lo primero que hay que aclarar es que el Kit se hizo con base a lo estipulado por el Manual de Estandarización de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El contrato total fue de 4.473'739.189 pesos lo que significa que el valor unitario de cada kit es de 133.497 pesos, que está compuesto por 30 unidades de diversos productos.



¿A cuántas familias va a beneficiar?

A 33.457 familias, lo que significa beneficiar a unas 150 mil personas que hoy en día tienen dificultades para conseguir el alimento debido a la emergencia generada por el Coronavirus.

Los mercados ya comenzaron a ser entregados en Arauca Foto: Alfonso Giraldo

¿Bueno, pero el Procurador dijo que iba investigar ese contrato?

Me parece que es obligación del señor Procurador, al escuchar esas versiones en medios, que anuncie su disposición de investigar. Y pues nosotros acá estamos listos a entregarle, apenas empiece el proceso, toda la información que requiera y que nos va a permitir demostrar que no hay nada irregular.



Este es un asunto de lógica, una familia araucana en promedio son 4 ó 5 personas. Entonces es ilógico que solo les demos una lata de atún de 160 gramos, además esto no es una invención de nosotros como ya le dije, está establecido por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en su manual de estandarización.



¿Bueno y entonces qué fue lo que pasó allá?

El problema fue que algunos enemigos políticos y otras personas, incluso actuando de buena fe, creyeron que cuando estábamos hablando de una lata de atún era la de 160 gramos que si se puede encontrar en el mercado en 5 mil ó 6 mil pesos como lo dicen; y pues, claro, les pareció un exabrupto lo que estaba contemplado en el precio unitario en el estudio previo. Lo que pasa es que fue un asunto que se movió a través de redes sociales pero nadie se tomó la molestia de verificar realmente lo que contemplaba cada valor. Y reitero, todos los ítem son los que contempla la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.