Ofrecen $ 3.000 millones de recompensa por información sobre atentado

Diego Molano, ministro de Defensa, anunció una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que permita dar con los autores del atentado contra el helicóptero en que se movilizaba el presidente Iván Duque y su comitiva. El ataque se registró en la tarde del viernes cuando la nave se aproximaba a Cúcuta, Norte de Santander.



Según se estableció, el helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), recibió seis impactos de bala. El mandatario y sus acompañantes pudieron aterrizar a salvo en el aeropuerto Camilo Daza.



Por su parte, el general Jorge Vargas, director de la Policía Nacional, indicó que avanzan las investigaciones en el lugar desde donde se produjeron los disparos contra la nave, en el barrio La Conquista de Cúcuta, donde que se encontró evidencia que es analizada. Destacó el hallazgo de rastros de munición empleada por fusiles FAL, de uso de las fuerzas armadas venezolanas, así como de AK-47.

“Esos fusiles son un AK-47 con número de registro que ya está siendo buscado por los peritos de la Policía Nacional y de la Fiscalía, y un fusil calibre 7-62 tipo FAL con marcas de las Fuerzas Armadas de Venezuela", explicó el alto oficial.

Repudio general por el atentado

La tarde de este viernes 26 de junio fue atacado el helicóptero Black Hawk UH-60 de la Fuerza Aérea Colombiana en el que viajaba el presidente Duque. La aeronave, en la que también se transportaban los ministros de Defensa, Diego Molano; del Interior, Daniel Palacio; el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano y el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, fue impactada por seis disparos de fusil.



El helicóptero llegaba de la región de Sardinata al Aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta, cuando fue recibido por una ráfaga de disparos, de los cuáles tres golpearon el fuselaje. Sin embargo, la actuación oportuna de la tripulación y el diseño blindado de la nave evitaron una tragedia.



Frente a los hechos, el presidente catalogó lo ocurrido como "un vil atentado" y reiteró que lo sucedido no hará que el Estado desfallezca en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.



“Una vez más reiteramos que, como Gobierno, no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo. Aquí no nos amedrentan con violencia ni nos amedrentan con actos de terrorismo”, aseguró el mandatario.



¿Qué pasó?

De acuerdo con la información que obtuvo EL TIEMPO, el tiroteo se dio sobre las cuatro de la tarde cuando el helicóptero sobrevolaba muy cerca del aeropuerto de la capital nortesantandereana y duró entre 15 y 20 segundos.



Lapso en el que, pese a la sensación de miedo, uno de los tripulantes les pidió tranquilidad a los miembros de la delegación y se comunicó con los helicópteros escolta. Aunque algunos de ellos regresaron a la zona donde se produjo el ataque, no detectaron ninguna anormalidad.

Ataque al helicóptero del presidente Iván Duque. Foto: Captura de video

Afortunadamente, la nave logró aterrizar y tanto el presidente como los demás tripulantes llegaron a salvo y, como es de esperarse, se dio inicio al operativo para dar con el paradero de los atacantes.



La Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), Ejército Nacional y Casa Militar restringió el acceso al aeropuerto y envió unidades a los barrios cercanos.

Cúcuta: blanco de la inseguridad y la criminalidad

Esta zona del país, infortunadamente, es la región con más cultivos ilícitos. Situación que ha facilitado la creación de bandas dedicadas al microtráfico, sumado a la fuerte presencia de la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc.



En cuanto al sector donde ocurrió el ataque, se trata de la Comuna 6 de Cúcuta, donde han sido desarticuladas grupos criminales y 'ollas'. De hecho, es el territorio con mayor índice de inseguridad y tasa de homicidios en la ciudad, entre otras cosas, por su cercanía a la zona rural y la frontera con Venezuela.



Sumado a esto, es importante resaltar que, a causa de la pandemia, el departamento (Norte de Santander) registró una caída de -5,8 % en su producto interno bruto (PIB), según cifras del Dane. Fenómeno que propiciaron las medidas restrictivas para contener al nuevo coronavirus, al mantener cerrados varios sectores.



Reacciones a nivel nacional

Una vez se dio a conocer el atentado, sectores políticos y organizaciones nacionales e internacionales reprocharon este acto violento.



El expresidente Álvaro Uribe manifestó su tranquilidad al conocer que nadie resultó herido.

Por fortuna el Presidente Duque y los integrantes de su comitiva salieron ilesos.

Gracias a Dios — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 25, 2021

Así mismo, el expresidente Juan Manuel Santos y el excandidato presidencial Humberto de la Calle rechazaron el atentado y resaltaron que la violencia es condenable e inaceptable.

Rechazo atentado contra el Presidente Duque y su comitiva. Toda forma de violencia es condenable. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) June 26, 2021

Rechazo absoluto al atentado contra el Presidente Duque. Ninguna violencia es aceptable. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) June 25, 2021

Antonio Navarro destacó que él es testigo de que la violencia "no resuelve nada", por lo que rechazó el atentado contra el mandatario nacional.



Rechazo a los disparos contra helicóptero presidencial en Catatumbo

Aprendí bien que la violencia no resuelve nada en nuestra Colombia — Antonio Navarro (@navarrowolff) June 25, 2021

El senador Roy Barreras, caracterizado opositor del presidente Duque, también condenó los hechos. “Todo atentado contra la figura del Jefe de Estado o su gobierno es contra las instituciones y es absolutamente repudiable. Toda la solidaridad con el Presidente ante este hecho violento y, afortunadamente, fallido”, afirmó.



Igualmente, Angela María Robledo reprochó lo sucedido y calificó de criminales a los responsables del ataque.

Quienes atentaron contra @IvanDuque pueda que se sientan "héroes", pero son unos ruines criminales. Sea cual sea el propósito que perseguían, mi absoluto rechazo; lo que menos necesita el país es más plomo. — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) June 25, 2021

La jefa del partido de ‘la U’, Dilian Francisca Toro, pidió unidad en estos difíciles momentos e hizo un llamado a proteger la democracia.



Gracias a Dios, el Señor presidente y los ministros están a salvo. No podemos seguir viviendo esta violencia, rechazo contundentemente este atentado y les pido a los colombianos que nos unamos en el rechazo. — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) June 26, 2021

Otras reacciones

A nivel internacional también hubo pronunciamientos.

Condenamos firmemente ataque a helicóptero en que viajaba el Presidente @IvanDuque junto a otras personas del Gobierno. Un acto de violencia inadmisible — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) June 25, 2021

#Colombia🇨🇴 La #CIDH condena el ataque reportado al helicóptero presidencial en Cúcuta el #25jun en el que se trasladaban el Presidente Iván Duque, el Ministro de Defensa Diego Molano y Ministro del Interior Daniel Palacios. — CIDH - IACHR (@CIDH) June 25, 2021

EEUU condena enérgicamente el cobarde ataque contra helicóptero en que viajaban el presidente @IvanDuque, @mindefensa, @MinInterior y gobernador de Nte. de Santander. Nos complace que todos estén a salvo y felicitamos a los pilotos que llevaron la aeronave a un aterrizaje seguro. — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) June 25, 2021

Nuestra solidaridad con el pueblo colombiano y su Presidente Iván Duque frente al ataque que sufrió el helicóptero en el que viajaba. México rechaza la violencia y respalda a las instituciones democráticas de Colombia. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 25, 2021

Nuestra solidaridad con el presidente @IvanDuque y con todo el pueblo de Colombia por el atentado terrorista en su contra.



El auge de atentados en nuestro hermano país tiene relación con acceso a recursos y protección de la narcoguerrilla desde la dictadura en Venezuela. https://t.co/jaTMrHZQV9 — Juan Guaidó (@jguaido) June 25, 2021

