En horas de la noche del pasado domingo la revista Semana publicó un videode casi media hora en el que aparecen audios de una conversación que supuestamente se habría dado entre Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, y Laura Sarabia, quien fue la jefa de gabinete de la presidencia y salió de su cargo tras el escándalo por las interceptaciones ilegales a su exniñera.

Facebook Twitter Linkedin

Armando Benedetti tocó temas hasta de la DEA Foto: Twitter @AABenedetti - iStock

En la parte final de las filtraciones, se puede escuchar a Benedetti enfurecido con algunos artículos, entre ellos una entrevista de EL TIEMPO donde Sanabria asegura que tiene intenciones de ser presidenta.



Incluso hay insultos de por medio de la conversación: “Ahora te voy a mandar un artículo ahí, tú estás quedando como una tonta, eres el hazmerreír delante de todo el mundo, eh Laura, de los poderosos (...); estás hecha una ‘cagá' para que sepas. Y ahora te voy a mandar un artículo ahí, para que veas que yo sí te quiero ayudar; como yo ayudo y tú diciendo huevonadas, una tonta, estás hecha una idiota”.



(Más noticias: Los graves audios de Armando Benedetti en reclamo a Laura Sarabia)



Los reproches continúan: “Tú crees que sin mí hubieras llegado a trabajar con Petro. Acabas de destaparte, menos mal te destapaste sola. Los senadores Lidio García, todos, hablando de tu deslealtad y de todo, entonces, ¿llegaste porque Juan la Verga, qué? Yo te lo dije el otro día: tú no me conoces a mi (...)”.



(Puede leer: Audios de Benedetti: 'Pónete serio, ome', le dice Santiago Alarcón al presidente Petro)



Benedetti continúa asegurando que conoce los motivos por los que el gobierno lo tiene trabajando fuera del país: “Ahora sí ya entendí por qué no me quiere llevar para Colombia, porque te voy a quitar tu hijueputa puesto, te lo puedes meter por el culo, porque ese puesto no lo coge nadie sino los perdedores como ustedes”.



“Me acaban de escribir esto con lo cual estoy de acuerdo, en qué tú estabas obsesionada conmigo, ‘yo tengo lo que Benedetti debía tener’, ‘ay, yo hago lo que Benedetti quería hacer’, nada mija, eres la pendeja del conjunto residencial ese cagado en donde vivías y ahora eres hijueputa (...) en todo el país”, agregó.



Lea también: Benedetti en audios contra Sarabia: 'Si me joden a mí, yo los jodo a ustedes')



Adicionalmente, de acuerdo con los audios de Semana, el exembajador indica de dónde salió el nombramiento de Sanabra como jefe de Gabinete.



“En lo único que tienes razón, pero tú cabecita chiquitica, como tú eres chiquitica no entiende, es que es verdad, yo no tuve nada que ver, tú no eres cuota mía, yo a ti no te recomendé, tampoco te escogió Petro, te escogió Verónica, y ya sabes por qué”, aseguró.

También puede leer: